Горожане возмутились поведением охранников, которые поймали подростка на краже Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В ТРЦ «Оранжерея» в Нефтеюганске (ХМАО) охрана поймала подростка на краже продуктов из магазина. Как сообщила автор поста в telegram-канале «Это Юганск, детка!», присутствующих при инциденте жителей возмутило поведение охранников.

«Подросток украл в магазине „Перекресток“ доширак и две пиццы. И нужно было видеть что делала охрана! Они при всех повалили его на пол, прижали, задрали куртку и обыскивали. Втроем!!! Он кричал, что все оплатит. Они угрожали и девушке, которая за него заступалась», — написала автор.

При этом она отметила, что не оправдывает поведение подростка. Люди, находящиеся в ТЦ, заступались за мальчика и готовы были оплатить украденные продукты. «Они видимо думают, что поймали особо опасного преступника, почувствовали себя героями. Парня не оправдываю, но во-первых, он еще ребенок, во-вторых, мы не можем знать, что у него случилось, не бутылку водки он украл в конце концов», — резюмировала автор и добавила, что всегда нужно оставаться людьми.

В пресс-службу УМВД по ХМАО и администрацию ТРЦ «Оранжерея» направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на момент публикации не поступили.

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