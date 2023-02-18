Кириенко наградил свердловских волонтеров орденом Дружбы

Кириенко вручил орден Дружбы свердловским волонтерам за помощь жителям новых регионов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый заместитель руководителя администрация президента России Сергей Кириенко наградил орденом Дружбы волонтеров свердловского штаба Всероссийской акции «Мы вместе» Данила Шестакова и Анастасию Миронович. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

«Активисты Данил Шестаков и Анастасия Миронович награждены орденом Дружбы за особый вклад в помощь жителям новых регионов России. Волонтеры получили государственные награды из рук Сергея Кириенко», — сообщили в пресс-службе свердловского правительства.

Волонтеры движения «Мы вместе» оказывают помощь российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, а также их семьям. Орден Дружбы присваивается россиянам за вклад в укрепление сотрудничества между народами.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе операции по итогам референдумов в состав РФ были включены новые регионы: Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики.