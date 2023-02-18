18 февраля 2023

Кириенко наградил свердловских волонтеров орденом Дружбы

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Сергей Кириенко на оглашении результатов конкурса президентских грантов. Москва, кириенко сергей
Кириенко вручил орден Дружбы свердловским волонтерам за помощь жителям новых регионов РФ Фото:

Первый заместитель руководителя администрация президента России Сергей Кириенко наградил орденом Дружбы волонтеров свердловского штаба Всероссийской акции «Мы вместе» Данила Шестакова и Анастасию Миронович. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

«Активисты Данил Шестаков и Анастасия Миронович награждены орденом Дружбы за особый вклад в помощь жителям новых регионов России. Волонтеры получили государственные награды из рук Сергея Кириенко», — сообщили в пресс-службе свердловского правительства.

Волонтеры движения «Мы вместе» оказывают помощь российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, а также их семьям. Орден Дружбы присваивается россиянам за вклад в укрепление сотрудничества между народами.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе операции по итогам референдумов в состав РФ были включены новые регионы: Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики.

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Первый заместитель руководителя администрация президента России Сергей Кириенко наградил орденом Дружбы волонтеров свердловского штаба Всероссийской акции «Мы вместе» Данила Шестакова и Анастасию Миронович. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области. «Активисты Данил Шестаков и Анастасия Миронович награждены орденом Дружбы за особый вклад в помощь жителям новых регионов России. Волонтеры получили государственные награды из рук Сергея Кириенко», — сообщили в пресс-службе свердловского правительства. Волонтеры движения «Мы вместе» оказывают помощь российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, а также их семьям. Орден Дружбы присваивается россиянам за вклад в укрепление сотрудничества между народами. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе операции по итогам референдумов в состав РФ были включены новые регионы: Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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