Кириенко наградил свердловских волонтеров орденом Дружбы

Первый заместитель руководителя администрация президента России Сергей Кириенко наградил орденом Дружбы волонтеров свердловского штаба Всероссийской акции «Мы вместе» Данила Шестакова и Анастасию Миронович. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.
«Активисты Данил Шестаков и Анастасия Миронович награждены орденом Дружбы за особый вклад в помощь жителям новых регионов России. Волонтеры получили государственные награды из рук Сергея Кириенко», — сообщили в пресс-службе свердловского правительства.
Волонтеры движения «Мы вместе» оказывают помощь российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, а также их семьям. Орден Дружбы присваивается россиянам за вклад в укрепление сотрудничества между народами.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе операции по итогам референдумов в состав РФ были включены новые регионы: Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики.
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