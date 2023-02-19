19 февраля 2023
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17 февраля 2023

Самоходные гаубицы с челябинским двигателем совершили огневой налет на поле боя. Видео

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, огонь, мста-с, выстрел, артиллерия
Гаубицы с челябинским двигателем могут одновременно поражать цели пятью выстрелами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Расчеты гаубиц «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска и гаубиц Д-20 на поле боя за день поражают до 50 целей. Видеоролик, на котором показана работа машин, продемонстрировала пресс-служба Минобороны РФ.

«Расчеты „Мста-С“ и гаубиц Д-20 артподразделений Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно проводят огневые налеты. Поражают живую силу и технику Вооруженных сил Украины», — отметили в военном ведомстве.

На видеоролике показана работа расчетов в зоне спецоперации. В министерстве отметили, что задачу поражать повышенное количество целей в сутки получают командиры смешанных артиллерийских дивизионов. Военные распределяют цели среди расчетов пушек и самоходных артустановок, учитывая дальность и вид цели.

В Минобороны отметили: эффективные действия артиллеристов ЦВО мешают противнику перебрасывать резервы. Слаженность в работе поддерживает наступление ВС РФ.

Челябинские двигатели, установленные в «Мста-С», имеют мощность 840 лошадиных сил. В режиме огневого налета техника способна поражать цели одновременно пятью выстрелами.

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Расчеты гаубиц «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска и гаубиц Д-20 на поле боя за день поражают до 50 целей. Видеоролик, на котором показана работа машин, продемонстрировала пресс-служба Минобороны РФ. «Расчеты „Мста-С“ и гаубиц Д-20 артподразделений Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно проводят огневые налеты. Поражают живую силу и технику Вооруженных сил Украины», — отметили в военном ведомстве. На видеоролике показана работа расчетов в зоне спецоперации. В министерстве отметили, что задачу поражать повышенное количество целей в сутки получают командиры смешанных артиллерийских дивизионов. Военные распределяют цели среди расчетов пушек и самоходных артустановок, учитывая дальность и вид цели. В Минобороны отметили: эффективные действия артиллеристов ЦВО мешают противнику перебрасывать резервы. Слаженность в работе поддерживает наступление ВС РФ. Челябинские двигатели, установленные в «Мста-С», имеют мощность 840 лошадиных сил. В режиме огневого налета техника способна поражать цели одновременно пятью выстрелами.
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