Самоходные гаубицы с челябинским двигателем совершили огневой налет на поле боя. Видео

20 февраля 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Гаубицы с челябинским двигателем могут одновременно поражать цели пятью выстрелами Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Расчеты гаубиц «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска и гаубиц Д-20 на поле боя за день поражают до 50 целей. Видеоролик, на котором показана работа машин, продемонстрировала пресс-служба Минобороны РФ. «Расчеты „Мста-С“ и гаубиц Д-20 артподразделений Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно проводят огневые налеты. Поражают живую силу и технику Вооруженных сил Украины», — отметили в военном ведомстве. На видеоролике показана работа расчетов в зоне спецоперации. В министерстве отметили, что задачу поражать повышенное количество целей в сутки получают командиры смешанных артиллерийских дивизионов. Военные распределяют цели среди расчетов пушек и самоходных артустановок, учитывая дальность и вид цели. В Минобороны отметили: эффективные действия артиллеристов ЦВО мешают противнику перебрасывать резервы. Слаженность в работе поддерживает наступление ВС РФ. Челябинские двигатели, установленные в «Мста-С», имеют мощность 840 лошадиных сил. В режиме огневого налета техника способна поражать цели одновременно пятью выстрелами.

Расчеты гаубиц «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска и гаубиц Д-20 на поле боя за день поражают до 50 целей. Видеоролик, на котором показана работа машин, продемонстрировала пресс-служба Минобороны РФ. «Расчеты „Мста-С“ и гаубиц Д-20 артподразделений Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно проводят огневые налеты. Поражают живую силу и технику Вооруженных сил Украины», — отметили в военном ведомстве. На видеоролике показана работа расчетов в зоне спецоперации. В министерстве отметили, что задачу поражать повышенное количество целей в сутки получают командиры смешанных артиллерийских дивизионов. Военные распределяют цели среди расчетов пушек и самоходных артустановок, учитывая дальность и вид цели. В Минобороны отметили: эффективные действия артиллеристов ЦВО мешают противнику перебрасывать резервы. Слаженность в работе поддерживает наступление ВС РФ. Челябинские двигатели, установленные в «Мста-С», имеют мощность 840 лошадиных сил. В режиме огневого налета техника способна поражать цели одновременно пятью выстрелами.