19 февраля 2023

Рекламные стенды в Перми заклеили объявлениями с акциями на надгробия. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Уткин. Уралаэрогеодезия. Екатеринбург, альшевских андрей, реклама, объявление
На одной остановке было замечено пять объявлений от разных фирм Фото:

На рекламных стендах, расположенных на пермских остановках общественного транспорта, разыгралась битва за внимание пермяков среди пермских организаций по изготовлению надгробных памятников. Стенды обклеены объявлениями с различными акциями на памятники от разных компаний. Фотографиями c URA.RU поделился наш читатель.

«На моей остановке в Мотовилихинском районе — на одном стенде появилось аж пять бумажек с акциями на памятники. Они все похожи, но я посмотрел названия, сайты — это все разные фирмы. Скидки, акции — как-то я не знаю… Будто надеются, что к ним побегут даже те, кому не нужно. На других остановках то же самое видел», — рассказал читатель URA.RU.

На каждом объявлении описаны какие-то акции или бонусы. К примеру, компания без определенного названия, но с 14-ю филиалами в городе предлагает низкие цены и рассрочку. Также, обещают сделать скидку, если покупатель найдет где-то цены дешевле. На двух других объявлениях указаны QR-коды. При переходе на них открываются сайты компаний, где размещены рекламные баннеры: предлагают купить памятник в феврале со существенной скидкой — по цене 2022 года.

Здесь обещают продать самые дешевые памятники
Видимо, кто-то хотел уже сорвать листочек с номером, но увидел соседнее объявление
А здесь обещают акцию на портрет, ФИО и даты. Только из объявления не ясно, дорого это или дешево. Но, в объявлении предлагается перейти на сайт компании с помощью QR-кода, где станет ясно, что это цены — «прошлогодние»

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На рекламных стендах, расположенных на пермских остановках общественного транспорта, разыгралась битва за внимание пермяков среди пермских организаций по изготовлению надгробных памятников. Стенды обклеены объявлениями с различными акциями на памятники от разных компаний. Фотографиями c URA.RU поделился наш читатель. «На моей остановке в Мотовилихинском районе — на одном стенде появилось аж пять бумажек с акциями на памятники. Они все похожи, но я посмотрел названия, сайты — это все разные фирмы. Скидки, акции — как-то я не знаю… Будто надеются, что к ним побегут даже те, кому не нужно. На других остановках то же самое видел», — рассказал читатель URA.RU. На каждом объявлении описаны какие-то акции или бонусы. К примеру, компания без определенного названия, но с 14-ю филиалами в городе предлагает низкие цены и рассрочку. Также, обещают сделать скидку, если покупатель найдет где-то цены дешевле. На двух других объявлениях указаны QR-коды. При переходе на них открываются сайты компаний, где размещены рекламные баннеры: предлагают купить памятник в феврале со существенной скидкой — по цене 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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