На одной остановке было замечено пять объявлений от разных фирм Фото: Анна Майорова © URA.RU

На рекламных стендах, расположенных на пермских остановках общественного транспорта, разыгралась битва за внимание пермяков среди пермских организаций по изготовлению надгробных памятников. Стенды обклеены объявлениями с различными акциями на памятники от разных компаний. Фотографиями c URA.RU поделился наш читатель.

«На моей остановке в Мотовилихинском районе — на одном стенде появилось аж пять бумажек с акциями на памятники. Они все похожи, но я посмотрел названия, сайты — это все разные фирмы. Скидки, акции — как-то я не знаю… Будто надеются, что к ним побегут даже те, кому не нужно. На других остановках то же самое видел», — рассказал читатель URA.RU.

На каждом объявлении описаны какие-то акции или бонусы. К примеру, компания без определенного названия, но с 14-ю филиалами в городе предлагает низкие цены и рассрочку. Также, обещают сделать скидку, если покупатель найдет где-то цены дешевле. На двух других объявлениях указаны QR-коды. При переходе на них открываются сайты компаний, где размещены рекламные баннеры: предлагают купить памятник в феврале со существенной скидкой — по цене 2022 года.

Здесь обещают продать самые дешевые памятники Читатель URA.RU

Видимо, кто-то хотел уже сорвать листочек с номером, но увидел соседнее объявление Читатель URA.RU