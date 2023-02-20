Куйвашева вызвали в Москву на фоне слухов о его новой работе

Свердловский губернатор вылетел на закрытые совещания в правительство РФ

Евгений Куйвашев, по неофициальным данным, проведет в Москве всю неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вылетел в Москву на серию закрытых совещаний — на фоне новых слухов о переходе в федеральный кабмин. По данным источника URA.RU, главу региона ждут в администрации президента и правительстве РФ.

В столице Куйвашев пробудет всю наступившую неделю. 21 февраля он заслушает послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, а остальные дни, по неофициальной информации, посвятит встречам на высшем уровне. Исключением может стать 22 февраля, когда губернатор вернется в Екатеринбург, чтобы поздравить силовиков с Днем защитника Отечества.

О чем пойдет речь на совещаниях, не раскрывается. Любопытно, что отъезд Куйвашева в Москву совпал с очередной волной слухов в telegram-каналах о его назначении федеральным министром. В конце января конспирологи сватали губернатора в Минэкономики, теперь — в Минспорта (такую версию вбрасывает экс-депутат заксо Нафик Фамиев, судимый за дискредитацию ВС РФ). Продолжают звучать и «вечные» рассуждения о переходе Куйвашева в Минпромторг.

Впрочем, не все ищут скрытые смыслы в отъезде губернатора. Источник в его окружении заверил URA.RU, что Куйвашев после президентского послания задержится в Москве по личным делам. Оперативно дозвониться до пресс-службы главы региона агентству не удалось.