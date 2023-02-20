Депутаты предложили свердловчанам новую льготу из-за роста тарифов

Субсидию на оплату услуг ЖКХ следует давать не только тем семьям, чьи расходы превышают 22% от бюджета, но и в случае, если траты на коммунальные услуги составляют порядка 15%. С такой инициативой выступили в свердловском отделении ЛДПР, сообщили URA.RU представители партии.
«Субсидия предоставляется, чтобы поддержать малоимущих граждан. Однако регулярное повышение тарифов и инфляция „съедают“ весь экономический эффект такой помощи […] На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность снизить порог, при котором люди имеют право претендовать на субсидию, до 15% доли расходов на ЖКУ от доходов семьи. А для отдельных категорий граждан еще ниже», — отметил координатор регионального отделения ЛДПР Александр Каптюг.
Еще одна инициатива партии — сделать процедуру подачи заявления на субсидию упрощенной, возможно, через «Госуслуги». И продлить срок ее действия — сейчас субсидия предоставляется на шесть месяцев.
Как писало URA.RU, Региональная энергетическая комиссия (РЭК) с 1 декабря 2022-го установила новые тарифы на электроэнергию, но спустя месяц антимонопольная служба отменила решение. РЭК подчинилась, но аннулировала скидку на электричество в выходные и праздники. Изменения внедрили задним числом — с 1 января. Параллельно чиновники подняли плату за капремонт на 40% — с 10,51 рубля до 14,81 руб. за квадратный метр.
ЛДПР не единственные, кто включился в тему роста тарифов. Ранее о жалобах в прокуратуру сообщали представители «Справедливой России», а КПРФ устроила митинг против роста тарифов.
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