Юрист рассказал, в каком случае водитель может проехать на красный свет без штрафа

Завершение проезда перекрестка на красный свет не является нарушением, если водитель выехал на пересечение на зеленый сигнал светофора. Об этом рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
«Если водитель выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, но завершил маневр, когда загорелся красный, он обязан проехать перекресток до конца. При этом инспектор ГИБДД не вправе за это оштрафовать водителя, ПДД напрямую на это указывают», — передает его слова Gazeta.Ru. Адвокат предупредил автолюбителей, что наличие другого светофора со стоп-линией по ходу движения на перекрестке обязует водителей остановиться. При отсутствии стоп-линии водитель должен проехать на красный свет, пропуская пешеходов на «зебре».
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 марта в России вступают в силу поправки в Правила дорожного движения. В частности, теперь предъявлять сотрудникам ГИБДД документы можно будет в электронном виде, например, со своего смартфона.
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