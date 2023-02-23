Молдавия начала разрывать договоры со странами СНГ

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Заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности. Тюмень, флаги снг
Молдавия пересматривает законодательство для вступления в ЕС Фото:

Молдавия денонсирует около 20 договоров со странами СНГ из-за пересмотра их релевантности. Об этом сказал вице-премьер, глава МИД Нику Попеску.

«Могу сообщить, что в эти дни мы проводим процесс денонсирования десятков соглашений с СНГ, наши министерства провели анализ релевантности множества соглашений, подписанных в рамках СНГ. Мы компилируем список, опубликуем его. По памяти могу сказать, что по линии МИД будет денонсировано около 20 соглашений», — заявил Попеску в эфире телеканала Jurnal TV.

Всего заключено около 300 соглашений со странами СНГ. По его словам, Молдавия стремится в Евросоюз, поэтому анализирует, какие соглашения не соответствуют законодательству в Европе. Расторжение займет определенное время.

Молдавия не собирается выходить из СНГ, президент Молдавии Майя Санду. При этом в Кремле сообщили, что Санду не участвует в мероприятиях содружества. Молдавия прекратила отношения с Россией из-за конфликта на Украине.

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Молдавия денонсирует около 20 договоров со странами СНГ из-за пересмотра их релевантности. Об этом сказал вице-премьер, глава МИД Нику Попеску. «Могу сообщить, что в эти дни мы проводим процесс денонсирования десятков соглашений с СНГ, наши министерства провели анализ релевантности множества соглашений, подписанных в рамках СНГ. Мы компилируем список, опубликуем его. По памяти могу сказать, что по линии МИД будет денонсировано около 20 соглашений», — заявил Попеску в эфире телеканала Jurnal TV. Всего заключено около 300 соглашений со странами СНГ. По его словам, Молдавия стремится в Евросоюз, поэтому анализирует, какие соглашения не соответствуют законодательству в Европе. Расторжение займет определенное время. Молдавия не собирается выходить из СНГ, президент Молдавии Майя Санду. При этом в Кремле сообщили, что Санду не участвует в мероприятиях содружества. Молдавия прекратила отношения с Россией из-за конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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