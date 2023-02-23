В День защитника Отечества челябинский депутат-фронтовик бил по нацистам из «Гиацинта». Видео

24 февраля 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

В январе Олег Голиков продлил контракт с Минобороны РФ еще на три месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков в День защитника Отечества 23 февраля бил по украинским нацистам из артиллерийской пушки «Гиацинт-Б». Депутат принимает участие в СВО и заявил на видео, что таким образом он решил поддержать бойцов. «Сегодня боги войны — артиллеристы — рядом с нами. Я поздравляю их с Днем 23 февраля, и от них передаю привет в виде салюта, в виде удара по нацистам, в память о тех, кто не дожил. Всех с праздником! Ура!» — говорит Голиков в видео, размещенном на своей странице соцсети «ВКонтакте». Голиков также передал приветы своим родным и близким. Он поздравил с праздником — Днем защитника Отечества, сослуживцев и однополчан. Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы из числа тех, кто отправился на фронт после объявления о частичной мобилизации. В середине января он продлил контракт с Минобороны РФ еще на три месяца.

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков в День защитника Отечества 23 февраля бил по украинским нацистам из артиллерийской пушки «Гиацинт-Б». Депутат принимает участие в СВО и заявил на видео, что таким образом он решил поддержать бойцов. «Сегодня боги войны — артиллеристы — рядом с нами. Я поздравляю их с Днем 23 февраля, и от них передаю привет в виде салюта, в виде удара по нацистам, в память о тех, кто не дожил. Всех с праздником! Ура!» — говорит Голиков в видео, размещенном на своей странице соцсети «ВКонтакте». Голиков также передал приветы своим родным и близким. Он поздравил с праздником — Днем защитника Отечества, сослуживцев и однополчан. Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы из числа тех, кто отправился на фронт после объявления о частичной мобилизации. В середине января он продлил контракт с Минобороны РФ еще на три месяца.