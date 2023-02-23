23 февраля 2023
22 февраля 2023

В День защитника Отечества челябинский депутат-фронтовик бил по нацистам из «Гиацинта». Видео

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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
В январе Олег Голиков продлил контракт с Минобороны РФ еще на три месяца Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков в День защитника Отечества 23 февраля бил по украинским нацистам из артиллерийской пушки «Гиацинт-Б». Депутат принимает участие в СВО и заявил на видео, что таким образом он решил поддержать бойцов.

«Сегодня боги войны — артиллеристы — рядом с нами. Я поздравляю их с Днем 23 февраля, и от них передаю привет в виде салюта, в виде удара по нацистам, в память о тех, кто не дожил. Всех с праздником! Ура!» — говорит Голиков в видео, размещенном на своей странице соцсети «ВКонтакте».

Голиков также передал приветы своим родным и близким. Он поздравил с праздником — Днем защитника Отечества, сослуживцев и однополчан.

Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы из числа тех, кто отправился на фронт после объявления о частичной мобилизации. В середине января он продлил контракт с Минобороны РФ еще на три месяца.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков в День защитника Отечества 23 февраля бил по украинским нацистам из артиллерийской пушки «Гиацинт-Б». Депутат принимает участие в СВО и заявил на видео, что таким образом он решил поддержать бойцов. «Сегодня боги войны — артиллеристы — рядом с нами. Я поздравляю их с Днем 23 февраля, и от них передаю привет в виде салюта, в виде удара по нацистам, в память о тех, кто не дожил. Всех с праздником! Ура!» — говорит Голиков в видео, размещенном на своей странице соцсети «ВКонтакте». Голиков также передал приветы своим родным и близким. Он поздравил с праздником — Днем защитника Отечества, сослуживцев и однополчан. Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы из числа тех, кто отправился на фронт после объявления о частичной мобилизации. В середине января он продлил контракт с Минобороны РФ еще на три месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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