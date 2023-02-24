В Магнитогорске в подъезде дома найден малолетний ребенок

Полиция и волонтеры в Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают родителей малолетнего мальчика, который был найден в подъезде многоквартирного дома. На вид ребенку около четырех лет.
«По адресу: улица Б. Ручьева, 13/2 найден ребенок. Данные о ребенке неизвестны, ребенок не разговаривает. На вид ему четыре года», — сообщается в паблике магнитогорского поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что мальчик был одет в голубую осеннюю куртку, колготки и зимние ботики. Сейчас он доставлен в отдел полиции. Его родственники не установлены.
Обновление от 18:00. Волонтеры сообщили, что родственники ребенка найдены. Обстоятельства происшествия не уточняются.
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