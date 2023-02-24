24 февраля 2023
23 февраля 2023

В Магнитогорске в подъезде дома найден малолетний ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, дежурная часть, полиция
Мальчик доставлен в полицию, его родителей ищут Фото:

Полиция и волонтеры в Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают родителей малолетнего мальчика, который был найден в подъезде многоквартирного дома. На вид ребенку около четырех лет.

«По адресу: улица Б. Ручьева, 13/2 найден ребенок. Данные о ребенке неизвестны, ребенок не разговаривает. На вид ему четыре года», — сообщается в паблике магнитогорского поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что мальчик был одет в голубую осеннюю куртку, колготки и зимние ботики. Сейчас он доставлен в отдел полиции. Его родственники не установлены.

Обновление от 18:00. Волонтеры сообщили, что родственники ребенка найдены. Обстоятельства происшествия не уточняются.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Полиция и волонтеры в Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают родителей малолетнего мальчика, который был найден в подъезде многоквартирного дома. На вид ребенку около четырех лет. «По адресу: улица Б. Ручьева, 13/2 найден ребенок. Данные о ребенке неизвестны, ребенок не разговаривает. На вид ему четыре года», — сообщается в паблике магнитогорского поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что мальчик был одет в голубую осеннюю куртку, колготки и зимние ботики. Сейчас он доставлен в отдел полиции. Его родственники не установлены. Обновление от 18:00. Волонтеры сообщили, что родственники ребенка найдены. Обстоятельства происшествия не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...