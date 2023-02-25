25 февраля 2023

Американский журналист поставил западные СМИ перед сложным выбором

Журналист Fox News Бекер: западные медиа должны начать говорить об Украине правду или замолкнуть
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, украина, сша, флаг, stock
Западные СМИ не освещают объективно конфликт на Украине, считает журналист Fox News Фото:
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Американский журналист Кайл Бекер поставил западные СМИ перед сложным выбором. В своем заявлении, опубликованном в соцсетях, обозреватель Fox News предложил медиа говорить правду о конфликте на Украине или «заткнуться».

«Предоставьте свидетельства или заткнитесь уже наконец. Мы не отправляем своих сыновей и дочерей умирать за политику коррумпированной недемократической страны без доказательств», — написал Бекер на своей странице в Twitter.

По мнению Бекера, западные СМИ не освещают украинский конфликт должным образом и вводят людей в заблуждение. Журналист сообщил, что в Киеве живет его семья и уведомил, что не отрицает сам конфликт, но осуждает американские средства массовой информации за необъективное освещение и отсутствие фотоматериалов.

Говоря о нехватке доказательств, Бекер вспомнил «самую спорную в истории» Вьетнамскую войну. Ее СМИ, несмотря на отсутствие в прошлом технологий быстрой передачи информации, максимально подробно осветили.

В то же время, необъективная подача информация нередко вызывает протестные настроения на Западе. Так, например, пропагандистская акция Украины в Берлине обернулась против самих пропагандистов. А римляне вышли на митинг против поставок Украине оружия и за отмену антироссийских санкций.

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Американский журналист Кайл Бекер поставил западные СМИ перед сложным выбором. В своем заявлении, опубликованном в соцсетях, обозреватель Fox News предложил медиа говорить правду о конфликте на Украине или «заткнуться». «Предоставьте свидетельства или заткнитесь уже наконец. Мы не отправляем своих сыновей и дочерей умирать за политику коррумпированной недемократической страны без доказательств», — написал Бекер на своей странице в Twitter. По мнению Бекера, западные СМИ не освещают украинский конфликт должным образом и вводят людей в заблуждение. Журналист сообщил, что в Киеве живет его семья и уведомил, что не отрицает сам конфликт, но осуждает американские средства массовой информации за необъективное освещение и отсутствие фотоматериалов. Говоря о нехватке доказательств, Бекер вспомнил «самую спорную в истории» Вьетнамскую войну. Ее СМИ, несмотря на отсутствие в прошлом технологий быстрой передачи информации, максимально подробно осветили. В то же время, необъективная подача информация нередко вызывает протестные настроения на Западе. Так, например, пропагандистская акция Украины в Берлине обернулась против самих пропагандистов. А римляне вышли на митинг против поставок Украине оружия и за отмену антироссийских санкций.
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