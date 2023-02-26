В Перми отделение банка защитят от грабителей на грузовиках

Система должна защитить банк от нападения грабителей на многотонных фурах Фото: Илья Московец © URA.RU

Уральское управление банка России ищет подрядчика для установки в Перми системы препятствий перед гаражом инкассаторских машин. Речь об оборудовании, которое защитит от тарана грузовиков филиал банка на улице Осинская. Об этом сообщается в конкурсном техзадании, опубликованном в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».

«Объект закупки — создание системы противотаранной защиты перед боксом инкассаторских машин, расположенным во встроенных помещениях по адресу город Пермь, улица Осинская, 12. Система защиты представляет собой устанавливаемый на подготовленное основание пост остановки колесного автотранспорта типа „Покат-5000У“», — говорится в техзадании к закупке.

В документе уточняется, что система должна выдерживать таран грузовика весом до 20 тонн, движущегося со скоростью до 60 километров в час. Состоит устройство из стальной рабочей рамы и подъемного барьера, оснащенного светоотражающими элементами. Начальная и максимальная цена контракта — более миллиона рублей.

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