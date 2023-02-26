Пермяк создает скульптуры из ржавых находок с руин снесенных домов

27 февраля 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

На руинах старых домов можно найти массу интересного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский художник Олег Филимонов создает скульптуры из ржавых металлических деталей, которые находит на руинах снесенных или разрушившихся от ветхости зданий. За материалами он в первую очередь ходит на развалины домов, которые имеют историческую и культурную ценность, говорят в Центре городской культуры, где из работ Филимонова собрали выставку. «В отличие от других авторов, которые работают в подобном ключе, Олег Филимонов работает напрямую с историей города, а скульптура для него — только форма и средство ее фиксации. Детали он находит на руинах снесенных или развалившихся зданий», — говорится в анонсе выставки в соцсетях. В ЦГК отмечают, что работы Филимонова можно рассматривать на нескольких уровнях. Это и самостоятельные произведения искусства, и набор имеющих культурную ценность деталей, и учебник городской истории. Открытие выставки состоится 2 марта, в 19:00.

Пермский художник Олег Филимонов создает скульптуры из ржавых металлических деталей, которые находит на руинах снесенных или разрушившихся от ветхости зданий. За материалами он в первую очередь ходит на развалины домов, которые имеют историческую и культурную ценность, говорят в Центре городской культуры, где из работ Филимонова собрали выставку. «В отличие от других авторов, которые работают в подобном ключе, Олег Филимонов работает напрямую с историей города, а скульптура для него — только форма и средство ее фиксации. Детали он находит на руинах снесенных или развалившихся зданий», — говорится в анонсе выставки в соцсетях. В ЦГК отмечают, что работы Филимонова можно рассматривать на нескольких уровнях. Это и самостоятельные произведения искусства, и набор имеющих культурную ценность деталей, и учебник городской истории. Открытие выставки состоится 2 марта, в 19:00.