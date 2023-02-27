Генетики придумали, как спасти свердловчан от ампутации

Свердловчан спасают от ампутации российским генно-инженерным препаратом

28 февраля 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Врачи больницы №40 внедрили технологию, которая позволит сохранить конечности от ампутации Фото: департамент информационной политики Свердловской области Специалисты городской клинической больницы №40 Екатеринбурга внедрили терапию российским генно-инженерным препаратом, который спасет от ампутации ног. Речь идет о пациентах с патологиями кровеносных сосудов нижних конечностей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Сосудистые хирурги больницы №40 начали применять отечественный генно-инженерный препарат для помощи пациентам с патологиями кровеносных сосудов нижних конечностей. Данный препарат стимулирует образование и рост сосудов, что, в свою очередь, обеспечивает кровоснабжение ног. Применение инновационного препарата дает высокие шансы обойтись без ампутации и сохранить человеку двигательную активность», — сказано в сообщении ДИПа. По словам заведующей отделением сосудистой хирургии ГКБ №40, кандидата медицинских наук Аллы Лещинской, внедрение инновационной технологии на порядок облегчило жизнь пациентов. «Лечение генно-инженерным препаратом получили девять наших пациентов. Семь из них мы спасли от ампутации. Внедрив эту технологию, мы облегчили жизнь пациентам с патологиями сосудов нижних конечностей», — отметила она. Ранее URA.RU сообщало, что в Областной детской клинической больнице (Екатеринбург) появился препарат, предназначенный для лечения детей с врожденным заболеванием костей. Препарат позволяет ребенку полноценно развиваться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специалисты городской клинической больницы №40 Екатеринбурга внедрили терапию российским генно-инженерным препаратом, который спасет от ампутации ног. Речь идет о пациентах с патологиями кровеносных сосудов нижних конечностей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Сосудистые хирурги больницы №40 начали применять отечественный генно-инженерный препарат для помощи пациентам с патологиями кровеносных сосудов нижних конечностей. Данный препарат стимулирует образование и рост сосудов, что, в свою очередь, обеспечивает кровоснабжение ног. Применение инновационного препарата дает высокие шансы обойтись без ампутации и сохранить человеку двигательную активность», — сказано в сообщении ДИПа. По словам заведующей отделением сосудистой хирургии ГКБ №40, кандидата медицинских наук Аллы Лещинской, внедрение инновационной технологии на порядок облегчило жизнь пациентов. «Лечение генно-инженерным препаратом получили девять наших пациентов. Семь из них мы спасли от ампутации. Внедрив эту технологию, мы облегчили жизнь пациентам с патологиями сосудов нижних конечностей», — отметила она. Ранее URA.RU сообщало, что в Областной детской клинической больнице (Екатеринбург) появился препарат, предназначенный для лечения детей с врожденным заболеванием костей. Препарат позволяет ребенку полноценно развиваться.