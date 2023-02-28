Пермский контрактник отправился в тюрьму за уклонение от мобилизации

Пермяка, который служил по контракту и не прибыл по предписанию в нужную войсковую часть во время мобилизации, осудили и отправили в колонию. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского гарнизонного военного суда.
«С июля 2021 года Сергеев проходил службу по контракту в одной из воинских частей. В сентябре 2022 года, желая отдохнуть от службы пермяк уклонился от ее прохождения и не явился в необходимую воинскую часть. Мужчина уехал сначала в Краснодар, после чего стал жить в Кировской области. В середине октября 2022 года полицейские задержали военнослужащего и доставили его в военную комендатуру», — рассказали в суде.
В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. В ходе разбирательства мужчина раскаялся и полностью признал свою вину. Суд признал военнослужащего виновным и отправил в колонию общего режима на два года.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. По словам министра обороны РФ, мобилизации подлежало порядка 300 тысяч человек. В феврале 2022 года на Украине проводится специальная военная операция, цель которой денацификация и демилитаризация страны.
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