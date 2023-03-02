В Челябинске стартуют продажи автомобилей «Москвич»

02 марта 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Продажи в Челябинске начнут 3 марта два дилера автозавода Фото: Евгений Рыбкин © URA.RU В Челябинске 3 марта начинаются продажи автомобилей «Москвич». Об этом заявили в пресс-службе АО «Московский автомобильный завод «Москвич». «На 3 марта назначен старт продаж автомобилей „Москвич“. На первом этапе автомобили будут доступны к покупке в 23 городах, в том числе в Челябинске», — сообщили на заводе. В Челябинске приобрести автомобили «Москвич» можно будет у дилеров. Продажи начнутся в автосалонах компаний «Регинас» на улице Братьев Кашириных и «Сатурн» на Свердловском тракте. На предприятии уточнили, что цена на городской кроссовер «Москвич 3» начинается от 1 970 000 рублей. В феврале в пресс-службе компании сообщали также, что «Москвичи» появятся в каршеринге и такси компании «Яндекс».

В Челябинске 3 марта начинаются продажи автомобилей «Москвич». Об этом заявили в пресс-службе АО «Московский автомобильный завод «Москвич». «На 3 марта назначен старт продаж автомобилей „Москвич“. На первом этапе автомобили будут доступны к покупке в 23 городах, в том числе в Челябинске», — сообщили на заводе. В Челябинске приобрести автомобили «Москвич» можно будет у дилеров. Продажи начнутся в автосалонах компаний «Регинас» на улице Братьев Кашириных и «Сатурн» на Свердловском тракте. На предприятии уточнили, что цена на городской кроссовер «Москвич 3» начинается от 1 970 000 рублей. В феврале в пресс-службе компании сообщали также, что «Москвичи» появятся в каршеринге и такси компании «Яндекс».