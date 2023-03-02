В Челябинске стартуют продажи автомобилей «Москвич»

В Челябинске 3 марта начинаются продажи автомобилей «Москвич». Об этом заявили в пресс-службе АО «Московский автомобильный завод «Москвич».
«На 3 марта назначен старт продаж автомобилей „Москвич“. На первом этапе автомобили будут доступны к покупке в 23 городах, в том числе в Челябинске», — сообщили на заводе.
В Челябинске приобрести автомобили «Москвич» можно будет у дилеров. Продажи начнутся в автосалонах компаний «Регинас» на улице Братьев Кашириных и «Сатурн» на Свердловском тракте.
На предприятии уточнили, что цена на городской кроссовер «Москвич 3» начинается от 1 970 000 рублей. В феврале в пресс-службе компании сообщали также, что «Москвичи» появятся в каршеринге и такси компании «Яндекс».
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