В Челябинске стартуют продажи автомобилей «Москвич»

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, москвич
Продажи в Челябинске начнут 3 марта два дилера автозавода Фото:

В Челябинске 3 марта начинаются продажи автомобилей «Москвич». Об этом заявили в пресс-службе АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

«На 3 марта назначен старт продаж автомобилей „Москвич“. На первом этапе автомобили будут доступны к покупке в 23 городах, в том числе в Челябинске», — сообщили на заводе.

В Челябинске приобрести автомобили «Москвич» можно будет у дилеров. Продажи начнутся в автосалонах компаний «Регинас» на улице Братьев Кашириных и «Сатурн» на Свердловском тракте.

На предприятии уточнили, что цена на городской кроссовер «Москвич 3» начинается от 1 970 000 рублей. В феврале в пресс-службе компании сообщали также, что «Москвичи» появятся в каршеринге и такси компании «Яндекс».

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В Челябинске 3 марта начинаются продажи автомобилей «Москвич». Об этом заявили в пресс-службе АО «Московский автомобильный завод «Москвич». «На 3 марта назначен старт продаж автомобилей „Москвич“. На первом этапе автомобили будут доступны к покупке в 23 городах, в том числе в Челябинске», — сообщили на заводе. В Челябинске приобрести автомобили «Москвич» можно будет у дилеров. Продажи начнутся в автосалонах компаний «Регинас» на улице Братьев Кашириных и «Сатурн» на Свердловском тракте. На предприятии уточнили, что цена на городской кроссовер «Москвич 3» начинается от 1 970 000 рублей. В феврале в пресс-службе компании сообщали также, что «Москвичи» появятся в каршеринге и такси компании «Яндекс».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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