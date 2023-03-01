Куратор пермского центра помощи мобилизованным ответит на вопросы горожан

Куратор пермского центра помощи мобилизованным и председатель краевой Общественной палаты Лилия Ширяева проведет прямой эфир с жителями. Онлайн-трансляция состоится в telegram-канале «Большая Пермь».
«На нашем канале проведем онлайн-трансляцию, где ответим на многие вопросы правового характера и поможем разобраться в ситуациях, которые беспокоят пермяков. В качестве эксперта — член Ассоциации юристов России, член правления Пермского профессионального клуба юристов, эксперт в сфере градостроительства и землепользования и „народный“ юрист Лилия Ширяева», — сообщается в telegram-канале.
В сообщении также указаны ссылки, по которым все желающие могут пройти и оставить свои вопросы. Онлайн-трансляция состоится в telegram-канале «Большая Пермь» 6 марта в 19:00.
Бывший вице-спикер краевого заксобрания Лилия Ширяева является куратором проекта «Помощь здесь. Пермский край», который занимается поддержкой мобилизованных и их семей. В феврале 2022 года Ширяева возглавила региональную Общественную палату. За ее кандидатуру проголосовали 36 из 36 членов палаты.
Куратор пермского центра помощи мобилизованным и председатель краевой Общественной палаты Лилия Ширяева проведет прямой эфир с жителями. Онлайн-трансляция состоится в telegram-канале «Большая Пермь». «На нашем канале проведем онлайн-трансляцию, где ответим на многие вопросы правового характера и поможем разобраться в ситуациях, которые беспокоят пермяков. В качестве эксперта — член Ассоциации юристов России, член правления Пермского профессионального клуба юристов, эксперт в сфере градостроительства и землепользования и „народный“ юрист Лилия Ширяева», — сообщается в telegram-канале. В сообщении также указаны ссылки, по которым все желающие могут пройти и оставить свои вопросы. Онлайн-трансляция состоится в telegram-канале «Большая Пермь» 6 марта в 19:00. Бывший вице-спикер краевого заксобрания Лилия Ширяева является куратором проекта «Помощь здесь. Пермский край», который занимается поддержкой мобилизованных и их семей. В феврале 2022 года Ширяева возглавила региональную Общественную палату. За ее кандидатуру проголосовали 36 из 36 членов палаты.