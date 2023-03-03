Депутат Госдумы рассказал о запуске пермского IT-стартапа в сфере здравоохранения

Компания YORD разработала приложение «Пермское здоровье», которое объединит врача и пациента

Тестирование приложения проводится на базе медучреждения региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На базе одной из больниц Прикамья проводится тестирование приложения «Пермское здоровье», которое, по задумке создателей, должно объединить медучреждение, лечащего врача и пациента. Об этом рассказал депутат Госдумы от Пермского края и основатель фонда «Цифровая долина Сочи» Антон Немкин.

«Вместе с коллегами из Минздрава и Цифровой долины поддержали идею местной компании YORD о создании мобильного приложения „Пермское здоровье“. Концепция продукта объединяет медицинское учреждение, лечащего врача и пациента. Сейчас проводится тестирование приложения, для него выбрали пилотное медучреждение, где проводится апробация», — пишет Антон Немкин в своем telegram-канале.

Приложение позволяет пациенту лично вести собственный дневник здоровья, что позволяет врачу быстро получить необходимые данные на приеме или дистанционно для «оперативной корректировки лечения». Программа также позволяет заполнить историю больного, что помогает медперсоналу быстрее определить его состояние и выработать рекомендации, которые будут учитывать все составляющие истории болезни. Участники проекта должны встретится по итогам пилота и еще раз обсудить, «как масштабировать продукт».

ООО «Йорд», зарегистрированное 21 апреля 2020 года, занимается разработкой, внедрением и продажей медицинского оборудования. Приоритет деятельности — телемедицина. Для достижения намеченных целей YORD сотрудничает с медицинскими центрами и опытными врачами, проводит регулярные консультации с ведущими учеными пермских профильных университетов, указано на сайте компании.

URA.RU писало ранее, Антон Немкин был признана самым богатым депутатом Госдумы от Прикамья в прошлом году. Основатель фонда «Цифровая долина Сочи» и создатель мессенджера «Серафим» задекларировал доход в 229 млн рублей.