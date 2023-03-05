На Украине обвинили Louis Vuitton в поддержке спецоперации

Советник главы офиса Зеленского Подоляка обвинил Louis Vuitton в поддержке РФ

06 марта 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

Louis Vuitton обвинили в поддержке СВО из-за триколора и символа «V» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил компанию Louis Vuitton в использовании «пророссийской» символики в рекламе. Речь идет о красном, белом и синем цветах, а также о символе компании V, которые фигурировали в промо. «Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии», — заявил Подоляк в Twitter. При этом комментаторы удивились реакции политика, отметив, что красный, белый и синий цвета используются во флагах разных стран мира. Кроме того, читатели в защиту компании написали, что символ V в данном контексте означает Vuitton из названия самого бренда. Ранее экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон осудил запрет на российскую и советскую символику в странах Запада. Также стало известно, что в Нижней Саксонии (Германия) запретили публично демонстрировать флаги Советского Союза и георгиевские ленты.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил компанию Louis Vuitton в использовании «пророссийской» символики в рекламе. Речь идет о красном, белом и синем цветах, а также о символе компании V, которые фигурировали в промо. «Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии», — заявил Подоляк в Twitter. При этом комментаторы удивились реакции политика, отметив, что красный, белый и синий цвета используются во флагах разных стран мира. Кроме того, читатели в защиту компании написали, что символ V в данном контексте означает Vuitton из названия самого бренда. Ранее экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон осудил запрет на российскую и советскую символику в странах Запада. Также стало известно, что в Нижней Саксонии (Германия) запретили публично демонстрировать флаги Советского Союза и георгиевские ленты.