Новый мэр Березников передал орден Мужества бабушке погибшего на СВО морпеха. Фото

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Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь, орден мужества
Руслан Плясунов награжден орденом Мужества посмертно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бабушке погибшего в зоне проведения спецоперации военнослужащего Руслана Плясунова Екатерине Дмитриевне передали орден Мужества. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал новый глава Березников (Пермский край) Алексей Казаченко, который познакомился с родственницей погибшего героя.

«Сегодня познакомился с Екатериной Дмитриевной, бабушкой Руслана Плясунова, морского пехотинца, погибшего в ходе СВО. Екатерина Дмитриевна вырастила настоящего мужчину, героя. Руслан никогда не прятался за спины ребят. Был смелым, надежным товарищем, всегда выручал в быту и на фронте», — рассказал Казаченко.

Руслан Плясунов родился в Березниках, там же окончил школу и техникум. После окончания техникума молодой человек решил посвятить себя службе в рядах Вооруженных сил РФ, подписав контракт. Проходил службу в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

С февраля прошлого года контрактник принимал участие в спецоперации. Осенью 2022 года стало известно о гибели военнослужащего. Спецоперация началась в конце февраля прошлого года. Она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима, заявил президент Владимир Путин.

Бабушка погибшего героя получила награду из рук главы Березников (справа)
Фото:

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Бабушке погибшего в зоне проведения спецоперации военнослужащего Руслана Плясунова Екатерине Дмитриевне передали орден Мужества. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал новый глава Березников (Пермский край) Алексей Казаченко, который познакомился с родственницей погибшего героя. «Сегодня познакомился с Екатериной Дмитриевной, бабушкой Руслана Плясунова, морского пехотинца, погибшего в ходе СВО. Екатерина Дмитриевна вырастила настоящего мужчину, героя. Руслан никогда не прятался за спины ребят. Был смелым, надежным товарищем, всегда выручал в быту и на фронте», — рассказал Казаченко. Руслан Плясунов родился в Березниках, там же окончил школу и техникум. После окончания техникума молодой человек решил посвятить себя службе в рядах Вооруженных сил РФ, подписав контракт. Проходил службу в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. С февраля прошлого года контрактник принимал участие в спецоперации. Осенью 2022 года стало известно о гибели военнослужащего. Спецоперация началась в конце февраля прошлого года. Она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима, заявил президент Владимир Путин.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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