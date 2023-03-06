Руслан Плясунов награжден орденом Мужества посмертно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бабушке погибшего в зоне проведения спецоперации военнослужащего Руслана Плясунова Екатерине Дмитриевне передали орден Мужества. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал новый глава Березников (Пермский край) Алексей Казаченко, который познакомился с родственницей погибшего героя.

«Сегодня познакомился с Екатериной Дмитриевной, бабушкой Руслана Плясунова, морского пехотинца, погибшего в ходе СВО. Екатерина Дмитриевна вырастила настоящего мужчину, героя. Руслан никогда не прятался за спины ребят. Был смелым, надежным товарищем, всегда выручал в быту и на фронте», — рассказал Казаченко.

Руслан Плясунов родился в Березниках, там же окончил школу и техникум. После окончания техникума молодой человек решил посвятить себя службе в рядах Вооруженных сил РФ, подписав контракт. Проходил службу в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

С февраля прошлого года контрактник принимал участие в спецоперации. Осенью 2022 года стало известно о гибели военнослужащего. Спецоперация началась в конце февраля прошлого года. Она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима, заявил президент Владимир Путин.