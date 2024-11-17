17 ноября 2024

Пермские власти ищут проектировщика для центра патриотического воспитания

© Служба новостей «URA.RU»
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Проектирование центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» завершится в 2026 году
Проектирование центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» завершится в 2026 году Фото:

Управление капитального строительства Пермского края ищет проектировщика имущественного комплекса для учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Работы оценили более чем в 140 млн рублей.

«Проектирование имущественного комплекса для ГБУ Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи „Авангард“ на базе бывшего лагеря отдыха „Орленок“ в деревне Гамы. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 140,2 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

На территории комплекса нужно предусмотреть размещение учебного корпуса, культурно-досугового центра, физкультурно-оздоровительного комплекса, тира, жилых корпусов, двух КПП и других сооружений. Работы требуется выполнить до 15 ноября 2026 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что общая стоимость строительства имущественного комплекса для патриотцентра «Авангард» оценивается в 2,1 млрд рублей. Об этом сказано в пояснительной записке к региональному бюджету на 2024 год и плановый период 2025 и 2027 годов.

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Управление капитального строительства Пермского края ищет проектировщика имущественного комплекса для учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Работы оценили более чем в 140 млн рублей. «Проектирование имущественного комплекса для ГБУ Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи „Авангард“ на базе бывшего лагеря отдыха „Орленок“ в деревне Гамы. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 140,2 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. На территории комплекса нужно предусмотреть размещение учебного корпуса, культурно-досугового центра, физкультурно-оздоровительного комплекса, тира, жилых корпусов, двух КПП и других сооружений. Работы требуется выполнить до 15 ноября 2026 года. Ранее URA.RU рассказывало, что общая стоимость строительства имущественного комплекса для патриотцентра «Авангард» оценивается в 2,1 млрд рублей. Об этом сказано в пояснительной записке к региональному бюджету на 2024 год и плановый период 2025 и 2027 годов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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