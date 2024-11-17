В пермском селе Ашап Ординского городского округа открыли памятник Акинфию Демидову. Промышленник заложил здесь в 1741 году медеплавильный завод, благодаря которому и появилось поселение. Бюст представителю известной династии открыли в рамках проекта «Ашап — кузница культуры» в минувшие выходные.
«В рамках реализации проекта прошли масштабные культурно-массовые и брендовые мероприятия, преобразовались общественные территории и инфраструктура, появились новые арт-объекты. В субботу, 16 ноября, состоялась торжественная церемония закрытия проекта „Ашап — кузница культуры“. У Свято-Троицкого храма торжественно открыли памятник основателю села Ашап Акинфию Демидову», — рассказал в соцсети «ВКонтакте» глава Ординского городского округа Александр Мелехин.
По словам главы Ашапа Ивана Лиханова, он планирует продолжать проект. «Уже есть конкретные дела и совместные планы с надежным партнером Международным Демидовским фондом о создании музейного арт-пространства в новом „Заводском парке“», — отметил он. В 2023 году село Ашап получило статус «Центр культуры Пермского края». Благодаря этому муниципалитет получил финансирование на проект «Ашап — кузница культуры».
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