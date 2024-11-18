Стас Пьеха подарил билеты на свой пермский концерт семьям участников СВО

Стас Пьеха даст концерт в Перми
На концерт певца Стаса Пьехи в Перми бесплатно смогут попасть родственники бойцов спецоперации. Как рассказали в региональном Комитете семей воинов Отечества, билеты артист передал им в дар.
«Стас Пьеха выступит 20 ноября в Перми с концертом. Для семей участников СВО Стас предоставил билеты в дар», — говорится на странице Комитета в соцсети «ВКонтакте». Желающие попасть на шоу могут обратиться в организацию за билетами.
Стас Пьеха выступит в Перми в ДК Солдатова. Билеты на шоу стоят от 1800 до 5000 рублей.
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