Стас Пьеха подарил билеты на свой пермский концерт семьям участников СВО

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Стас Пьеха даст концерт в Перми
Стас Пьеха даст концерт в Перми Фото:

На концерт певца Стаса Пьехи в Перми бесплатно смогут попасть родственники бойцов спецоперации. Как рассказали в региональном Комитете семей воинов Отечества, билеты артист передал им в дар.

«Стас Пьеха выступит 20 ноября в Перми с концертом. Для семей участников СВО Стас предоставил билеты в дар», — говорится на странице Комитета в соцсети «ВКонтакте». Желающие попасть на шоу могут обратиться в организацию за билетами.

Стас Пьеха выступит в Перми в ДК Солдатова. Билеты на шоу стоят от 1800 до 5000 рублей.

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На концерт певца Стаса Пьехи в Перми бесплатно смогут попасть родственники бойцов спецоперации. Как рассказали в региональном Комитете семей воинов Отечества, билеты артист передал им в дар. «Стас Пьеха выступит 20 ноября в Перми с концертом. Для семей участников СВО Стас предоставил билеты в дар», — говорится на странице Комитета в соцсети «ВКонтакте». Желающие попасть на шоу могут обратиться в организацию за билетами. Стас Пьеха выступит в Перми в ДК Солдатова. Билеты на шоу стоят от 1800 до 5000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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