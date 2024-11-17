17 ноября 2024

Пермяков возмутил слив нечистот в реку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В реку Иву в Мотовилихинском районе Перми сливали канализацию
В реку Иву в Мотовилихинском районе Перми сливали канализацию Фото:

Пермяки пожаловались на слив жидких отходов в реку в Мотовилихинском районе. Об этом они сообщили в группе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера в 16:40 y Юршa, 54а cливaли нeчиcтoты пpямo в peчкy Ивa. Boнь cтoялa тaкaя, чтo aж глaзa слезились, по реке текли фекалии. Бедные yтoчки cидeли в cнeгу, нe pиcкyя лeзть в вoдy», — говорится в посте. «И это уже не в первый раз», — отметил один из комментаторов.

URA.RU отправило запросы в администрацию Перми и Пермскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Ответ на них ожидается.

По словам пермяков, отходы сливают в Иву не в первый раз
По словам пермяков, отходы сливают в Иву не в первый раз
Фото:

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Пермяки пожаловались на слив жидких отходов в реку в Мотовилихинском районе. Об этом они сообщили в группе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера в 16:40 y Юршa, 54а cливaли нeчиcтoты пpямo в peчкy Ивa. Boнь cтoялa тaкaя, чтo aж глaзa слезились, по реке текли фекалии. Бедные yтoчки cидeли в cнeгу, нe pиcкyя лeзть в вoдy», — говорится в посте. «И это уже не в первый раз», — отметил один из комментаторов. URA.RU отправило запросы в администрацию Перми и Пермскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Ответ на них ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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