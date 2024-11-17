В реку Иву в Мотовилихинском районе Перми сливали канализацию
Пермяки пожаловались на слив жидких отходов в реку в Мотовилихинском районе. Об этом они сообщили в группе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Вчера в 16:40 y Юршa, 54а cливaли нeчиcтoты пpямo в peчкy Ивa. Boнь cтoялa тaкaя, чтo aж глaзa слезились, по реке текли фекалии. Бедные yтoчки cидeли в cнeгу, нe pиcкyя лeзть в вoдy», — говорится в посте. «И это уже не в первый раз», — отметил один из комментаторов.
URA.RU отправило запросы в администрацию Перми и Пермскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Ответ на них ожидается.
По словам пермяков, отходы сливают в Иву не в первый раз
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