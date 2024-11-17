Прокуроры нашли тысячи ошибок в уголовных делах против пермяков

Сотрудники прокуратуры Пермского края выявили более 20 тысяч ошибок в материалах уголовных дел, которые возбуждены в отношении жителей. О результатах проверки документов за первое полугодие 2024 года сообщается на сайте «Вестник прокуратуры Прикамья».
«За первую половину 2024 года сотрудники прокуратуры выявили 16 061 ошибку в данных о совершенном преступлении. Сотрудниками правоохранительных органов допущено 4 070 ошибок про лицо, совершившее преступление, и 7 126 ошибок про потерпевших. Всего за шесть месяцев этого года выявлено 27 793 нарушения, допущенных в сфере уголовно-правовой статистики», — уточнили в прокуратуре.
По сравнению с результатами прошлого года, выявлен небольшой рос в количестве допущенных ошибок. Прокуроры связывают его с тем, что количество уголовных дел также увеличилось. После выявленных ошибок прокуратурой Пермского края было составлено 800 актов реагирования. К дисциплинарной ответственности привлечены 745 сотрудников правоохранительных органов.
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