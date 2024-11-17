17 ноября 2024

Прокуроры нашли тысячи ошибок в уголовных делах против пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуроры выявляют ошибки в уголовных делах
Прокуроры выявляют ошибки в уголовных делах Фото:

Сотрудники прокуратуры Пермского края выявили более 20 тысяч ошибок в материалах уголовных дел, которые возбуждены в отношении жителей. О результатах проверки документов за первое полугодие 2024 года сообщается на сайте «Вестник прокуратуры Прикамья».

«За первую половину 2024 года сотрудники прокуратуры выявили 16 061 ошибку в данных о совершенном преступлении. Сотрудниками правоохранительных органов допущено 4 070 ошибок про лицо, совершившее преступление, и 7 126 ошибок про потерпевших. Всего за шесть месяцев этого года выявлено 27 793 нарушения, допущенных в сфере уголовно-правовой статистики», — уточнили в прокуратуре.

По сравнению с результатами прошлого года, выявлен небольшой рос в количестве допущенных ошибок. Прокуроры связывают его с тем, что количество уголовных дел также увеличилось. После выявленных ошибок прокуратурой Пермского края было составлено 800 актов реагирования. К дисциплинарной ответственности привлечены 745 сотрудников правоохранительных органов.

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Сотрудники прокуратуры Пермского края выявили более 20 тысяч ошибок в материалах уголовных дел, которые возбуждены в отношении жителей. О результатах проверки документов за первое полугодие 2024 года сообщается на сайте «Вестник прокуратуры Прикамья». «За первую половину 2024 года сотрудники прокуратуры выявили 16 061 ошибку в данных о совершенном преступлении. Сотрудниками правоохранительных органов допущено 4 070 ошибок про лицо, совершившее преступление, и 7 126 ошибок про потерпевших. Всего за шесть месяцев этого года выявлено 27 793 нарушения, допущенных в сфере уголовно-правовой статистики», — уточнили в прокуратуре. По сравнению с результатами прошлого года, выявлен небольшой рос в количестве допущенных ошибок. Прокуроры связывают его с тем, что количество уголовных дел также увеличилось. После выявленных ошибок прокуратурой Пермского края было составлено 800 актов реагирования. К дисциплинарной ответственности привлечены 745 сотрудников правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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