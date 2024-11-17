В Перми эвакуировали посетителей ТЦ «Колизей Атриум»

Посетителям сказали отойти на 50 метров от здания
В Перми посетителей торгового центре «Колизей Атриум» вывели на улицу. Людей попросили отойти от здания.
«ТЦ „Колизей Атриум“ эвакуировали после звонка о минировании здания. Людей попросили отойти от торгового центра на 50 метров», — пишет perm.aif.ru.
URA.RU направило запрос в краевое министерство территориальной безопасности. Ответ на него ожидается.
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