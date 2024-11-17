17 ноября 2024

В Перми эвакуировали посетителей ТЦ «Колизей Атриум»

© Служба новостей «URA.RU»
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Посетителям сказали отойти на 50 метров от здания
Посетителям сказали отойти на 50 метров от здания Фото:

В Перми посетителей торгового центре «Колизей Атриум» вывели на улицу. Людей попросили отойти от здания.

«ТЦ „Колизей Атриум“ эвакуировали после звонка о минировании здания. Людей попросили отойти от торгового центра на 50 метров», — пишет perm.aif.ru.

URA.RU направило запрос в краевое министерство территориальной безопасности. Ответ на него ожидается.

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В Перми посетителей торгового центре «Колизей Атриум» вывели на улицу. Людей попросили отойти от здания. «ТЦ „Колизей Атриум“ эвакуировали после звонка о минировании здания. Людей попросили отойти от торгового центра на 50 метров», — пишет perm.aif.ru. URA.RU направило запрос в краевое министерство территориальной безопасности. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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