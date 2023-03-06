06 марта 2023

Пермяки пытались перебросить посылку через забор СИЗО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Трое мужчин были задержаны при попытке переброса попытки через забор Фото:

В Перми трое мужчин пытались перебросить посылку через забор СИЗО. Видео задержания мужчин опубликовано в telegram-канал «Большая Пермь».

«На ул. Клименко, 24а сотрудники СИЗО задержали 3 мужчин. Они пытались перебросить что-то через забор на территорию СИЗО», — сообщили telegram-каналу подписчики.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю. На момент публикации материала ответ не поступил.

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В Перми трое мужчин пытались перебросить посылку через забор СИЗО. Видео задержания мужчин опубликовано в telegram-канал «Большая Пермь». «На ул. Клименко, 24а сотрудники СИЗО задержали 3 мужчин. Они пытались перебросить что-то через забор на территорию СИЗО», — сообщили telegram-каналу подписчики. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю. На момент публикации материала ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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