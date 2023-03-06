Трое мужчин были задержаны при попытке переброса попытки через забор
В Перми трое мужчин пытались перебросить посылку через забор СИЗО. Видео задержания мужчин опубликовано в telegram-канал «
«На ул. Клименко, 24а сотрудники СИЗО задержали 3 мужчин. Они пытались перебросить что-то через забор на территорию СИЗО», — сообщили telegram-каналу подписчики.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю. На момент публикации материала ответ не поступил.
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