07 марта 2023
06 марта 2023

Квартиры на вторичном рынке в ХМАО стали дольше продаваться

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры на вторичном рынке в ХМАО стали продаваться дольше (фото из архива) Фото:

Срок продажи квартир на вторичном рынке в городах ХМАО по сравнению с 2022 годом увеличился. На 25 дней дольше продаются объекты в Сургуте, на 19 — в Нижневартовске, на 20 — в Ханты-Мансийске. Информация размещена на сайте «Домклик».

«Средний срок экспозиции (общее время продажи, период с даты публикации объявления о продаже до даты заключения сделки — прим. URA.RU) в феврале 2023 года. Сургут — 81 день (56 дней в 2022 году), Нижневартовск — 84 дня (65 дней год назад), Ханты-Мансийск — 83 дня (63 дня в 2022 году)», — указано в данных на сайте. В других населенных пунктах округа средний срок продажи увеличился на четыре дня.

В феврале в Югре разместили 31,9 тысячи объявлений о продаже недвижимости, из них 4,8 тысячи — о квартирах в новостройках, 16,4 тысячи — об объектах на вторичном рынке. Данные основаны на анализе ипотечных сделок Сбербанка и соответствующих им объявлений на сайте «Домклик».

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске стоимость квартир на вторичном рынке за год выросла на 12,5%. В Сургуте цены на «вторичку» увеличились на 6,5% (на 6991 рублей за квадратный метр), а новостройки подорожали на 4,9% (на 6716 рублей за квадратный метр).

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Срок продажи квартир на вторичном рынке в городах ХМАО по сравнению с 2022 годом увеличился. На 25 дней дольше продаются объекты в Сургуте, на 19 — в Нижневартовске, на 20 — в Ханты-Мансийске. Информация размещена на сайте «Домклик». «Средний срок экспозиции (общее время продажи, период с даты публикации объявления о продаже до даты заключения сделки — прим. URA.RU) в феврале 2023 года. Сургут — 81 день (56 дней в 2022 году), Нижневартовск — 84 дня (65 дней год назад), Ханты-Мансийск — 83 дня (63 дня в 2022 году)», — указано в данных на сайте. В других населенных пунктах округа средний срок продажи увеличился на четыре дня. В феврале в Югре разместили 31,9 тысячи объявлений о продаже недвижимости, из них 4,8 тысячи — о квартирах в новостройках, 16,4 тысячи — об объектах на вторичном рынке. Данные основаны на анализе ипотечных сделок Сбербанка и соответствующих им объявлений на сайте «Домклик». Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске стоимость квартир на вторичном рынке за год выросла на 12,5%. В Сургуте цены на «вторичку» увеличились на 6,5% (на 6991 рублей за квадратный метр), а новостройки подорожали на 4,9% (на 6716 рублей за квадратный метр).
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