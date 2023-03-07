Многие поклонники саги о Гарри Поттере мечтали уехать в школу магии Хогвартс Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Перми продает письмо и фото с автографом, полученные от британского актера Дэниэла Рэдклиффа, который сыграл главную роль в киносаге о Гарри Поттере. Продавец рассказала URA.RU, что получила конверт с подписью Рэдклиффа в детстве, когда была поклонницей актера и фильмов с его участием.

«Я писала письмо еще в детстве, была большой фанаткой. Адрес офиса или секретаря уже не помню. Ответ пришел типовой. Получила почтой автограф на фото с письмом в 2003 году. Готова все это продать», — сообщила корреспонденту URA.RU пермячка.

В письме Дэниэл Рэдклифф ответил на вопросы о себе. Он написал, что является хозяином двух йоркширских терьеров, любит слушать группы Blur и Muse, уважает актера Гэри Олдмена. Также исполнитель роли Гарри Поттера пожелал пермячке счастливых новогодних и рождественских праздников. Автограф на фото, письмо и конверт их хозяйка продает за пять тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает автограф основателя и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Музыкант расписался на афише во время концерта, с которым выступал в пермском дворце спорта «Молот».