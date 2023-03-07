07 марта 2023

В Перми экс-фанатка саги о Гарри Поттере продает письмо кумира детства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соединенные Штаты Америки. США, американцы, парк развлечений орландо, гарри поттер
Многие поклонники саги о Гарри Поттере мечтали уехать в школу магии Хогвартс Фото:

Жительница Перми продает письмо и фото с автографом, полученные от британского актера Дэниэла Рэдклиффа, который сыграл главную роль в киносаге о Гарри Поттере. Продавец рассказала URA.RU, что получила конверт с подписью Рэдклиффа в детстве, когда была поклонницей актера и фильмов с его участием.

«Я писала письмо еще в детстве, была большой фанаткой. Адрес офиса или секретаря уже не помню. Ответ пришел типовой. Получила почтой автограф на фото с письмом в 2003 году. Готова все это продать», — сообщила корреспонденту URA.RU пермячка.

В письме Дэниэл Рэдклифф ответил на вопросы о себе. Он написал, что является хозяином двух йоркширских терьеров, любит слушать группы Blur и Muse, уважает актера Гэри Олдмена. Также исполнитель роли Гарри Поттера пожелал пермячке счастливых новогодних и рождественских праздников. Автограф на фото, письмо и конверт их хозяйка продает за пять тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает автограф основателя и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Музыкант расписался на афише во время концерта, с которым выступал в пермском дворце спорта «Молот».

Исполнитель роли Гарри Поттера прислал своей поклоннице письмо в 2003 году

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Жительница Перми продает письмо и фото с автографом, полученные от британского актера Дэниэла Рэдклиффа, который сыграл главную роль в киносаге о Гарри Поттере. Продавец рассказала URA.RU, что получила конверт с подписью Рэдклиффа в детстве, когда была поклонницей актера и фильмов с его участием. «Я писала письмо еще в детстве, была большой фанаткой. Адрес офиса или секретаря уже не помню. Ответ пришел типовой. Получила почтой автограф на фото с письмом в 2003 году. Готова все это продать», — сообщила корреспонденту URA.RU пермячка. В письме Дэниэл Рэдклифф ответил на вопросы о себе. Он написал, что является хозяином двух йоркширских терьеров, любит слушать группы Blur и Muse, уважает актера Гэри Олдмена. Также исполнитель роли Гарри Поттера пожелал пермячке счастливых новогодних и рождественских праздников. Автограф на фото, письмо и конверт их хозяйка продает за пять тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает автограф основателя и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Музыкант расписался на афише во время концерта, с которым выступал в пермском дворце спорта «Молот».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...