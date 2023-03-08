В свердловскую школу нагрянули силовики

Силовики из Следственного комитета и полиции приехали в школу №7 и рассказали ученикам о детской преступности, предупредив об опасности нарушения закона. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.
«Старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району <…> Анна Яковлева совместно с представителем подразделения по делам несовершеннолетних ОП №7 посетили среднюю общеобразовательную школу №7», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Там подчеркнули, что силовики провели разговор со школьниками, которым напомнили, со скольких лет подростки могут попасть в колонию за преступления. Кроме этого, силовики рассказали о детской преступности в городе и предостерегли от нарушения законов. Сотрудники СК и полиции уверены, что с помощью таких рейдов повысят у детей уровень знаний в области права.
Подобные мероприятия проводятся постоянно, уточнили в СУ СК. Они проходят в рамках повышения безопасности в регионе.
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