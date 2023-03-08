08 марта 2023

В свердловскую школу нагрянули силовики

В екатеринбургскую школу №7 приехали силовики с лекцией о детской преступности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
РПЦ. Москва, следственный комитет, ск, шеврон следственного комитета
Следователи проверили школу №7 Фото:

Силовики из Следственного комитета и полиции приехали в школу №7 и рассказали ученикам о детской преступности, предупредив об опасности нарушения закона. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.

«Старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району <…> Анна Яковлева совместно с представителем подразделения по делам несовершеннолетних ОП №7 посетили среднюю общеобразовательную школу №7», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Там подчеркнули, что силовики провели разговор со школьниками, которым напомнили, со скольких лет подростки могут попасть в колонию за преступления. Кроме этого, силовики рассказали о детской преступности в городе и предостерегли от нарушения законов. Сотрудники СК и полиции уверены, что с помощью таких рейдов повысят у детей уровень знаний в области права.

Подобные мероприятия проводятся постоянно, уточнили в СУ СК. Они проходят в рамках повышения безопасности в регионе.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Силовики из Следственного комитета и полиции приехали в школу №7 и рассказали ученикам о детской преступности, предупредив об опасности нарушения закона. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району <…> Анна Яковлева совместно с представителем подразделения по делам несовершеннолетних ОП №7 посетили среднюю общеобразовательную школу №7», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там подчеркнули, что силовики провели разговор со школьниками, которым напомнили, со скольких лет подростки могут попасть в колонию за преступления. Кроме этого, силовики рассказали о детской преступности в городе и предостерегли от нарушения законов. Сотрудники СК и полиции уверены, что с помощью таких рейдов повысят у детей уровень знаний в области права. Подобные мероприятия проводятся постоянно, уточнили в СУ СК. Они проходят в рамках повышения безопасности в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...