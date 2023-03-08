Синоптики предупредили об осадках с мокрым снегом, сильном ветре и гололедице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с 10 по 11 марта продолжат бушевать метели и идти дожди со снегом. При этом ночная температура в эти два дня будет стремиться к нулю градусов.

«В ночь с 9 на 10 марта в Челябинской области температура может подняться до плюс одного градуса. Днем потеплеет до плюс 2-7 градусов. Ночью с 10 на 11 марта температура будет от нуля до минус пяти градусов, днем — от плюс одного до плюс шести градусов. В ближайшие два дня будут идти метели и дождь со снегом, появляться гололедица. 12 марта ночь будет холодной: минус 10-15 градусов, и день прохладным: от минус двух до плюс трех градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В Челябинске, с 10 по 12 марта, согласно прогнозам синоптиков, сильных осадков не ожидается. 10 и 11 марта ночная температура будет колебаться с минус одного до минус трех градусов, дневная — с плюс трех до плюс пяти. Прогнозируются порывы ветра до 14 метров в секунду и образование гололедицы. В ночь с 11 по 12 марта значительно похолодает, температура опустится до минус 12 градусов, а днем не превысит отметки в плюс один градус, ветер поутихнет.

С 10 по 11 марта ожидаются сильные порывы ветра, достигающие 14-16 метров в секунду Скрин: сайт Челябгидрометцентра