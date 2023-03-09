В Екатеринбурге обнаружили свалку из останков животных. Фото

09 марта 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Также на помойке скапливаются шины от колес Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржцы в районе Сортировка на улице Минометчиков 30 обнаружили свалку из останков животных. Информация об этом появилась в сообществе «Моя Сортировка (Екатеринбург)» социальной сети «ВКонтакте». «Снова свалка из костей и голов животных. Минометчиков 30 напротив вет-клиники. Невозможно на это смотреть. Люди уймитесь. Хватит из простой помойки делать кладбище», — комментирует местный житель Станислав Владиславович. По словам горожанки Галины Лыловой, как ввели мусорную реформу, конкретно эти мусорные баки, как насмешка, стали радовать жителей своим многообразием безобразия. «Всю зиму тут в больших количествах свозили шины от колес. Надо ставить камеры и штрафовать злодеев», — считает женщина. Ранее URA.RU сообщало, что общественники обнаружили несанкционированную свалку строительного мусора на землях сельхозназначения возле поселка Нагорный под Екатеринбургом. Активисты обратились в природоохранную прокуратуру, и ведомство вынесло предостережение владельцу участка. Свалка из останков животных в Екатеринбурге Фото: сообщество «Моя Сортировка (Екатеринбург)» социальной сети «ВКонтакте» Екатеринбуржцы жалуются на свалку из останков животных Фото: сообщество «Моя Сортировка (Екатеринбург)» социальной сети «ВКонтакте»

Екатеринбуржцы в районе Сортировка на улице Минометчиков 30 обнаружили свалку из останков животных. Информация об этом появилась в сообществе «Моя Сортировка (Екатеринбург)» социальной сети «ВКонтакте». «Снова свалка из костей и голов животных. Минометчиков 30 напротив вет-клиники. Невозможно на это смотреть. Люди уймитесь. Хватит из простой помойки делать кладбище», — комментирует местный житель Станислав Владиславович. По словам горожанки Галины Лыловой, как ввели мусорную реформу, конкретно эти мусорные баки, как насмешка, стали радовать жителей своим многообразием безобразия. «Всю зиму тут в больших количествах свозили шины от колес. Надо ставить камеры и штрафовать злодеев», — считает женщина. Ранее URA.RU сообщало, что общественники обнаружили несанкционированную свалку строительного мусора на землях сельхозназначения возле поселка Нагорный под Екатеринбургом. Активисты обратились в природоохранную прокуратуру, и ведомство вынесло предостережение владельцу участка.