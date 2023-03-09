В Екатеринбурге обнаружили свалку из останков животных. Фото

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Клипарт. Челябинская область, мусор, помойка, зима, птицы, свалка
Также на помойке скапливаются шины от колес Фото:

Екатеринбуржцы в районе Сортировка на улице Минометчиков 30 обнаружили свалку из останков животных. Информация об этом появилась в сообществе «Моя Сортировка (Екатеринбург)» социальной сети «ВКонтакте».

«Снова свалка из костей и голов животных. Минометчиков 30 напротив вет-клиники. Невозможно на это смотреть. Люди уймитесь. Хватит из простой помойки делать кладбище», — комментирует местный житель Станислав Владиславович.

По словам горожанки Галины Лыловой, как ввели мусорную реформу, конкретно эти мусорные баки, как насмешка, стали радовать жителей своим многообразием безобразия. «Всю зиму тут в больших количествах свозили шины от колес. Надо ставить камеры и штрафовать злодеев», — считает женщина.

Ранее URA.RU сообщало, что общественники обнаружили несанкционированную свалку строительного мусора на землях сельхозназначения возле поселка Нагорный под Екатеринбургом. Активисты обратились в природоохранную прокуратуру, и ведомство вынесло предостережение владельцу участка.

Свалка из останков животных в Екатеринбурге
Фото:
Екатеринбуржцы жалуются на свалку из останков животных
Фото:

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Екатеринбуржцы в районе Сортировка на улице Минометчиков 30 обнаружили свалку из останков животных. Информация об этом появилась в сообществе «Моя Сортировка (Екатеринбург)» социальной сети «ВКонтакте». «Снова свалка из костей и голов животных. Минометчиков 30 напротив вет-клиники. Невозможно на это смотреть. Люди уймитесь. Хватит из простой помойки делать кладбище», — комментирует местный житель Станислав Владиславович. По словам горожанки Галины Лыловой, как ввели мусорную реформу, конкретно эти мусорные баки, как насмешка, стали радовать жителей своим многообразием безобразия. «Всю зиму тут в больших количествах свозили шины от колес. Надо ставить камеры и штрафовать злодеев», — считает женщина. Ранее URA.RU сообщало, что общественники обнаружили несанкционированную свалку строительного мусора на землях сельхозназначения возле поселка Нагорный под Екатеринбургом. Активисты обратились в природоохранную прокуратуру, и ведомство вынесло предостережение владельцу участка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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