В Екатеринбурге открылась новая очередь креативного проекта свердловского губернатора

В Екатеринбурге заработала вторая очередь кластера «Домна»

10 марта 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Презентовать вторую очередь «Домны» планировали к 1 марта, но сроки немного сдвинулись Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге пространство креативного кластера «Домна» увеличилось на 400 квадратных метров. Сегодня, 10 марта, там открылась вторая очередь — теперь общая площадь помещения составляет около 1500 квадратных метров. «Мы запустили в эксплуатацию два новых зала. Это многофункциональные пространства с лекторием, зонами отдыха и делового общения, а также кофе-точкой», — передает «Коммерсант» слова директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП) Валерия Пиличева. По его словам, новое пространство оснащено сценой, мультимедийным оборудованием и в нем можно разместить более 250 человек. В рамках открытия второй очереди на отремонтированной площадке прошел показ местных дизайнеров под девизом «В „Домне“, как дома». Свои коллекции представили такие уральские бренды, как Millson, No name not same, Rubleffka, LaDEA и I.B.W. Ранее Пиличев заявлял о том, что частично ремонт креативного кластера «Домна» завершится 1 марта 2023 года. Два новых блока позволят организовывать мероприятия и размещать до 300-400 гостей.

В Екатеринбурге пространство креативного кластера «Домна» увеличилось на 400 квадратных метров. Сегодня, 10 марта, там открылась вторая очередь — теперь общая площадь помещения составляет около 1500 квадратных метров. «Мы запустили в эксплуатацию два новых зала. Это многофункциональные пространства с лекторием, зонами отдыха и делового общения, а также кофе-точкой», — передает «Коммерсант» слова директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП) Валерия Пиличева. По его словам, новое пространство оснащено сценой, мультимедийным оборудованием и в нем можно разместить более 250 человек. В рамках открытия второй очереди на отремонтированной площадке прошел показ местных дизайнеров под девизом «В „Домне“, как дома». Свои коллекции представили такие уральские бренды, как Millson, No name not same, Rubleffka, LaDEA и I.B.W. Ранее Пиличев заявлял о том, что частично ремонт креативного кластера «Домна» завершится 1 марта 2023 года. Два новых блока позволят организовывать мероприятия и размещать до 300-400 гостей.