Челябинку в балаклаве и камуфляже задержала полиция

12 марта 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Чтобы женщину не узнала соперница, она надела балаклаву и камуфляж (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Женщину в балаклаве и камуфляже, которая напугала жителей в челябинском микрорайоне «Парковый», задержала полиция. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. «Личность женщины установлена сотрудниками уголовного розыска. Она доставлена в ОП Курчатовский», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что дама распивала спиртные напитки вместе со своим сожителем. Во время пьянки произошла ссора, мужчина сообщил, что решил вернуться к бывший супруге. Женщина обиделась и пошла мстить сопернице. Как ранее сообщало URA.RU, женщина в балаклаве и камуфляже напугала жителей многоэтажки в челябинском микрорайоне «Парковый». Представившись курьером, она кинула в одну из квартир два цветка в траурной упаковке.

Женщину в балаклаве и камуфляже, которая напугала жителей в челябинском микрорайоне «Парковый», задержала полиция. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. «Личность женщины установлена сотрудниками уголовного розыска. Она доставлена в ОП Курчатовский», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что дама распивала спиртные напитки вместе со своим сожителем. Во время пьянки произошла ссора, мужчина сообщил, что решил вернуться к бывший супруге. Женщина обиделась и пошла мстить сопернице. Как ранее сообщало URA.RU, женщина в балаклаве и камуфляже напугала жителей многоэтажки в челябинском микрорайоне «Парковый». Представившись курьером, она кинула в одну из квартир два цветка в траурной упаковке.