11 марта 2023
10 марта 2023

Челябинку в балаклаве и камуфляже задержала полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, силовики, балаклава, спецоперация, обыск, омон, госбезопасность
Чтобы женщину не узнала соперница, она надела балаклаву и камуфляж (архивное фото) Фото:

Женщину в балаклаве и камуфляже, которая напугала жителей в челябинском микрорайоне «Парковый», задержала полиция. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

«Личность женщины установлена сотрудниками уголовного розыска. Она доставлена в ОП Курчатовский», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что дама распивала спиртные напитки вместе со своим сожителем. Во время пьянки произошла ссора, мужчина сообщил, что решил вернуться к бывший супруге. Женщина обиделась и пошла мстить сопернице.

Как ранее сообщало URA.RU, женщина в балаклаве и камуфляже напугала жителей многоэтажки в челябинском микрорайоне «Парковый». Представившись курьером, она кинула в одну из квартир два цветка в траурной упаковке.

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Женщину в балаклаве и камуфляже, которая напугала жителей в челябинском микрорайоне «Парковый», задержала полиция. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. «Личность женщины установлена сотрудниками уголовного розыска. Она доставлена в ОП Курчатовский», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Источник URA.RU в правоохранительных органах рассказал, что дама распивала спиртные напитки вместе со своим сожителем. Во время пьянки произошла ссора, мужчина сообщил, что решил вернуться к бывший супруге. Женщина обиделась и пошла мстить сопернице. Как ранее сообщало URA.RU, женщина в балаклаве и камуфляже напугала жителей многоэтажки в челябинском микрорайоне «Парковый». Представившись курьером, она кинула в одну из квартир два цветка в траурной упаковке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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