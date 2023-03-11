11 марта 2023
10 марта 2023

В Челябинске женщина в камуфляже и балаклаве напугала жителей многоэтажки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Военторг. Тюмень , балаклава, военторг, экипировка
Посетительница подъезда скрыла лицо балаклавой и разносила странные подарки (архивное фото) Фото:

В Челябинске женщина в камуфляже и балаклаве напугала жителей многоэтажки в микрорайоне «Парковый». Информация об этом распространяется в соцсетях.

«Жителей Паркового напугала странная женщина в камуфляже. Она ходила по подъезду, раздавала странные вещи и угрожала. Кому-то она даже принесла два цветка в черной упаковке и швырнула на порог. Жители обратились в полицию», — сообщает паблик «ЧП и ДТП | Регион 74».

Ранее в Челябинске, как писало URA.RU, голый мужчина с ножом напугал посетителей супермаркета. Он устроил забег в «Магните», находящемся на улице Зальцмана в Тракторозаводском районе.

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В Челябинске женщина в камуфляже и балаклаве напугала жителей многоэтажки в микрорайоне «Парковый». Информация об этом распространяется в соцсетях. «Жителей Паркового напугала странная женщина в камуфляже. Она ходила по подъезду, раздавала странные вещи и угрожала. Кому-то она даже принесла два цветка в черной упаковке и швырнула на порог. Жители обратились в полицию», — сообщает паблик «ЧП и ДТП | Регион 74». Ранее в Челябинске, как писало URA.RU, голый мужчина с ножом напугал посетителей супермаркета. Он устроил забег в «Магните», находящемся на улице Зальцмана в Тракторозаводском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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