Посетительница подъезда скрыла лицо балаклавой и разносила странные подарки (архивное фото)
В Челябинске женщина в камуфляже и балаклаве напугала жителей многоэтажки в микрорайоне «Парковый». Информация об этом распространяется в соцсетях.
«Жителей Паркового напугала странная женщина в камуфляже. Она ходила по подъезду, раздавала странные вещи и угрожала. Кому-то она даже принесла два цветка в черной упаковке и швырнула на порог. Жители обратились в полицию», — сообщает паблик «ЧП и ДТП | Регион 74».
Ранее в Челябинске, как писало URA.RU, голый мужчина с ножом напугал посетителей супермаркета. Он устроил забег в «Магните», находящемся на улице Зальцмана в Тракторозаводском районе.
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