В Челябинске женщина в камуфляже и балаклаве напугала жителей многоэтажки. Видео

12 марта 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Посетительница подъезда скрыла лицо балаклавой и разносила странные подарки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске женщина в камуфляже и балаклаве напугала жителей многоэтажки в микрорайоне «Парковый». Информация об этом распространяется в соцсетях. «Жителей Паркового напугала странная женщина в камуфляже. Она ходила по подъезду, раздавала странные вещи и угрожала. Кому-то она даже принесла два цветка в черной упаковке и швырнула на порог. Жители обратились в полицию», — сообщает паблик «ЧП и ДТП | Регион 74». Ранее в Челябинске, как писало URA.RU, голый мужчина с ножом напугал посетителей супермаркета. Он устроил забег в «Магните», находящемся на улице Зальцмана в Тракторозаводском районе.

В Челябинске женщина в камуфляже и балаклаве напугала жителей многоэтажки в микрорайоне «Парковый». Информация об этом распространяется в соцсетях. «Жителей Паркового напугала странная женщина в камуфляже. Она ходила по подъезду, раздавала странные вещи и угрожала. Кому-то она даже принесла два цветка в черной упаковке и швырнула на порог. Жители обратились в полицию», — сообщает паблик «ЧП и ДТП | Регион 74». Ранее в Челябинске, как писало URA.RU, голый мужчина с ножом напугал посетителей супермаркета. Он устроил забег в «Магните», находящемся на улице Зальцмана в Тракторозаводском районе.