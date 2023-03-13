Тюменца Виталия Бережного, обвиненного в убийстве девочки, защитит юрист, судившийся с Мадонной

13 марта 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Защищать Виталия Бережного (на фото) будет адвокат Александр Почуев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Адвокатом Виталия Бережного, который обвиняется в убийстве 8-летней тюменской школьницы Насти Муравьевой, стал юрист Александр Почуев. О вхождении в процесс Бережного он сообщил в своем telegram-канале. Ранее юрист представлял интересы истцов в судебных делах против Мадонны, актера Алексея Панина, а также защищал профессора из Санкт-Петербурга, расчленившего свою студентку. «В связи с нарастающим давлением, оказываемым на защиту и самого Виталия Бережного, его родственники и сторонники приняли решение о привлечении в команду защитников меня, как специалиста по резонансным делам и автора концепции общественных обвинительных вердиктов. Вступая в дело, я обратился к суду, руководителю СК РФ Александру Бастрыкину и Генпрокурору Игорю Краснову о пресечение дальнейших утечек из материалов дела и общественной травли еще не осужденного обвиняемого», — написал Александр Почуев в своем telegram-канале. Адвокат сообщил, что 16 марта в Московском городском суде продолжится формирование коллегии присяжных, которые должны будут вынести вердикт по делу Виталия Бережного. Согласно открытым данным, Александр Почуев участвовал во многих резонансных делах. Так, он представлял интересы общественников, подавших иск к певице Мадонне на 333 млн рублей за пропаганду ЛГБТ на концерте. Также Почуев защищал жену актера Алексея Панина в деле об определении места жительства их общей дочери. Кроме того, юрист выступал адвокатом доцента СПБГУ Олега Соколова, осужденного за убийство и расчленение своей аспирантки. Виталий Бережной обвиняется в убийстве 8-летней Насти Муравьевой. Девочка пропала в июне 2021 года. В августе ее тело нашли в коробке на берегу озера. Обвиняемым в расправе над ребенком стал тюменец, проживавший в соседнем с девочкой доме. Первоначально суд над мужчиной проходил в Тюмени. Однако после вынесения присяжными своего вердикта, их решение было отменено из-за утечки информации. Сестра Муравьевой ходатайствовала о переносе рассмотрения дела в другой федеральный округ России, во избежание давления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Адвокатом Виталия Бережного, который обвиняется в убийстве 8-летней тюменской школьницы Насти Муравьевой, стал юрист Александр Почуев. О вхождении в процесс Бережного он сообщил в своем telegram-канале. Ранее юрист представлял интересы истцов в судебных делах против Мадонны, актера Алексея Панина, а также защищал профессора из Санкт-Петербурга, расчленившего свою студентку. «В связи с нарастающим давлением, оказываемым на защиту и самого Виталия Бережного, его родственники и сторонники приняли решение о привлечении в команду защитников меня, как специалиста по резонансным делам и автора концепции общественных обвинительных вердиктов. Вступая в дело, я обратился к суду, руководителю СК РФ Александру Бастрыкину и Генпрокурору Игорю Краснову о пресечение дальнейших утечек из материалов дела и общественной травли еще не осужденного обвиняемого», — написал Александр Почуев в своем telegram-канале. Адвокат сообщил, что 16 марта в Московском городском суде продолжится формирование коллегии присяжных, которые должны будут вынести вердикт по делу Виталия Бережного. Согласно открытым данным, Александр Почуев участвовал во многих резонансных делах. Так, он представлял интересы общественников, подавших иск к певице Мадонне на 333 млн рублей за пропаганду ЛГБТ на концерте. Также Почуев защищал жену актера Алексея Панина в деле об определении места жительства их общей дочери. Кроме того, юрист выступал адвокатом доцента СПБГУ Олега Соколова, осужденного за убийство и расчленение своей аспирантки. Виталий Бережной обвиняется в убийстве 8-летней Насти Муравьевой. Девочка пропала в июне 2021 года. В августе ее тело нашли в коробке на берегу озера. Обвиняемым в расправе над ребенком стал тюменец, проживавший в соседнем с девочкой доме. Первоначально суд над мужчиной проходил в Тюмени. Однако после вынесения присяжными своего вердикта, их решение было отменено из-за утечки информации. Сестра Муравьевой ходатайствовала о переносе рассмотрения дела в другой федеральный округ России, во избежание давления.