Митрополит Феофан решил вопрос возвращения Церкви храма на Алом поле Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В Челябинске пройдет презентация книги о митрополите Феофане (Иване Ашуркове). Информацию о мероприятии, проводимом в рамках Дня православной культуры, распространила Челябинская митрополия.

«14 марта в 12:00 начнется пленарное заседание конференции „Православие в книжной культуре Южного Урала“. В рамках конференции состоится презентация книги „Родина у нас одна“ о митрополите Феофане (Ашуркове) с участием автора-составителя Валерия Береснева. Место проведения: Челябинская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 60)», — сообщается на официальной странице Челябинской митрополии соцсети ВКонтакте.

Митрополит Феофан (1947—2020 гг.) возглавлял Челябинскую епархию (впоследствии — Челябинскую митрополию) в 2011—2014 годах. Также он служил в Иерусалиме, на Кавказе, в Казани, Новосибирске и Магадане. Во время бесланских событий в 2004 году (захвата школы) вел переговоры с террористами, вынес из захваченного здания одного из школьников. Во время его служения в Челябинске был решен долго не решавшийся вопрос о передаче Русской православной церкви здания Органного зала на Алом поле (ранее — храма). Умер в 2020 году в Москве от последствий коронавирусной инфекции.