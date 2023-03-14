14 марта 2023

В екатеринбургском «Гортрансе» признались в остром дефиците кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный транспорт Екатеринбурга, остановка, троллейбус
Из-за кризиса в «Гортрансе» в феврале подняли цену на проезд Фото:

В екатеринбургском муниципальном унитарном предприятии (ЕМУП) «Городской транспорт» не хватает водителей, кондукторов и слесарей. Об этом URA.RU заявил заместитель генерального директора «Гортранса» Андрей Ившин.

«У нас на многих предприятиях сейчас не хватает людей. Есть дефицит кондукторского состава, водительского, слесарей», — сказал Ившин.

На вопрос о том, не является ли причиной кадрового кризиса низкая зарплата — руководитель ответил, что на предприятии есть сдельно-премиальный фонд оплаты труда. «Кто хочет, тот зарабатывает. Просто не хватает людей», — говорит Ившин. Он добавил, что пока никаких мер по изменению ситуации в «Гортрансе» не разработали.

Ранее источник URA.RU сообщал об остром дефиците кондукторов в «Гортрансе». По его словам, люди массово уходят из-за низких зарплат, а также тяжелых условий труда. По этой причине в троллейбусах, например, иногда оплату от пассажиров принимают сами водители.

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В екатеринбургском муниципальном унитарном предприятии (ЕМУП) «Городской транспорт» не хватает водителей, кондукторов и слесарей. Об этом URA.RU заявил заместитель генерального директора «Гортранса» Андрей Ившин. «У нас на многих предприятиях сейчас не хватает людей. Есть дефицит кондукторского состава, водительского, слесарей», — сказал Ившин. На вопрос о том, не является ли причиной кадрового кризиса низкая зарплата — руководитель ответил, что на предприятии есть сдельно-премиальный фонд оплаты труда. «Кто хочет, тот зарабатывает. Просто не хватает людей», — говорит Ившин. Он добавил, что пока никаких мер по изменению ситуации в «Гортрансе» не разработали. Ранее источник URA.RU сообщал об остром дефиците кондукторов в «Гортрансе». По его словам, люди массово уходят из-за низких зарплат, а также тяжелых условий труда. По этой причине в троллейбусах, например, иногда оплату от пассажиров принимают сами водители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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