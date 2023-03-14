В екатеринбургском «Гортрансе» признались в остром дефиците кадров

15 марта 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Из-за кризиса в «Гортрансе» в феврале подняли цену на проезд Фото: Анна Майорова © URA.RU В екатеринбургском муниципальном унитарном предприятии (ЕМУП) «Городской транспорт» не хватает водителей, кондукторов и слесарей. Об этом URA.RU заявил заместитель генерального директора «Гортранса» Андрей Ившин. «У нас на многих предприятиях сейчас не хватает людей. Есть дефицит кондукторского состава, водительского, слесарей», — сказал Ившин. На вопрос о том, не является ли причиной кадрового кризиса низкая зарплата — руководитель ответил, что на предприятии есть сдельно-премиальный фонд оплаты труда. «Кто хочет, тот зарабатывает. Просто не хватает людей», — говорит Ившин. Он добавил, что пока никаких мер по изменению ситуации в «Гортрансе» не разработали. Ранее источник URA.RU сообщал об остром дефиците кондукторов в «Гортрансе». По его словам, люди массово уходят из-за низких зарплат, а также тяжелых условий труда. По этой причине в троллейбусах, например, иногда оплату от пассажиров принимают сами водители.

В екатеринбургском муниципальном унитарном предприятии (ЕМУП) «Городской транспорт» не хватает водителей, кондукторов и слесарей. Об этом URA.RU заявил заместитель генерального директора «Гортранса» Андрей Ившин. «У нас на многих предприятиях сейчас не хватает людей. Есть дефицит кондукторского состава, водительского, слесарей», — сказал Ившин. На вопрос о том, не является ли причиной кадрового кризиса низкая зарплата — руководитель ответил, что на предприятии есть сдельно-премиальный фонд оплаты труда. «Кто хочет, тот зарабатывает. Просто не хватает людей», — говорит Ившин. Он добавил, что пока никаких мер по изменению ситуации в «Гортрансе» не разработали. Ранее источник URA.RU сообщал об остром дефиците кондукторов в «Гортрансе». По его словам, люди массово уходят из-за низких зарплат, а также тяжелых условий труда. По этой причине в троллейбусах, например, иногда оплату от пассажиров принимают сами водители.