В пермских церквях стартует цикл музыкальных концертов

Частная филармония «Триумф» запустила серию концертов органной музыки в пермских церквях. Проект Fiori musicali (Цветы музыки) назван в честь одноименного сборника сочинений для органа Джироламо Фрескобальди, оказавшего значительное влияние на европейскую музыку, рассказывают в филармонии. Откроет цикл органистка из Риги Елена Привалова, которая 15 марта даст концерт в Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Марии.
«Елена Привалова откроет проект. В Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Марии она исполнит органные сочинения Баха», — говорится на сайте «Триумфа». В филармонии отмечают, что билетов на сегодняшний концерт уже нет, но в апреле состоится следующий.
9 апреля в Католической церкви сыграет Лилия Якушева из Москвы. Она также исполнит произведения Баха, а еще Фрескобальди и Вивальди.
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