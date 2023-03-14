В пермских церквях стартует цикл музыкальных концертов

15 марта 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

В церквях Перми зазвучит орган Фото: Александр Елизаров © URA.RU Частная филармония «Триумф» запустила серию концертов органной музыки в пермских церквях. Проект Fiori musicali (Цветы музыки) назван в честь одноименного сборника сочинений для органа Джироламо Фрескобальди, оказавшего значительное влияние на европейскую музыку, рассказывают в филармонии. Откроет цикл органистка из Риги Елена Привалова, которая 15 марта даст концерт в Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Марии. «Елена Привалова откроет проект. В Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Марии она исполнит органные сочинения Баха», — говорится на сайте «Триумфа». В филармонии отмечают, что билетов на сегодняшний концерт уже нет, но в апреле состоится следующий. 9 апреля в Католической церкви сыграет Лилия Якушева из Москвы. Она также исполнит произведения Баха, а еще Фрескобальди и Вивальди.

Частная филармония «Триумф» запустила серию концертов органной музыки в пермских церквях. Проект Fiori musicali (Цветы музыки) назван в честь одноименного сборника сочинений для органа Джироламо Фрескобальди, оказавшего значительное влияние на европейскую музыку, рассказывают в филармонии. Откроет цикл органистка из Риги Елена Привалова, которая 15 марта даст концерт в Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Марии. «Елена Привалова откроет проект. В Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Марии она исполнит органные сочинения Баха», — говорится на сайте «Триумфа». В филармонии отмечают, что билетов на сегодняшний концерт уже нет, но в апреле состоится следующий. 9 апреля в Католической церкви сыграет Лилия Якушева из Москвы. Она также исполнит произведения Баха, а еще Фрескобальди и Вивальди.