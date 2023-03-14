14 марта 2023

В пермских церквях стартует цикл музыкальных концертов

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Орган и виолончель. Югра-Классик. Ханты-Мансийск, музыка, органист
В церквях Перми зазвучит орган Фото:

Частная филармония «Триумф» запустила серию концертов органной музыки в пермских церквях. Проект Fiori musicali (Цветы музыки) назван в честь одноименного сборника сочинений для органа Джироламо Фрескобальди, оказавшего значительное влияние на европейскую музыку, рассказывают в филармонии. Откроет цикл органистка из Риги Елена Привалова, которая 15 марта даст концерт в Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Марии.

«Елена Привалова откроет проект. В Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Марии она исполнит органные сочинения Баха», — говорится на сайте «Триумфа». В филармонии отмечают, что билетов на сегодняшний концерт уже нет, но в апреле состоится следующий.

9 апреля в Католической церкви сыграет Лилия Якушева из Москвы. Она также исполнит произведения Баха, а еще Фрескобальди и Вивальди.

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Частная филармония «Триумф» запустила серию концертов органной музыки в пермских церквях. Проект Fiori musicali (Цветы музыки) назван в честь одноименного сборника сочинений для органа Джироламо Фрескобальди, оказавшего значительное влияние на европейскую музыку, рассказывают в филармонии. Откроет цикл органистка из Риги Елена Привалова, которая 15 марта даст концерт в Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Марии. «Елена Привалова откроет проект. В Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Марии она исполнит органные сочинения Баха», — говорится на сайте «Триумфа». В филармонии отмечают, что билетов на сегодняшний концерт уже нет, но в апреле состоится следующий. 9 апреля в Католической церкви сыграет Лилия Якушева из Москвы. Она также исполнит произведения Баха, а еще Фрескобальди и Вивальди.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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