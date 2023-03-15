В Краснокамске пойманный с крупной партией мефедрона наркокурьер арестован

15 марта 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Мужчина будет находиться под стражей на время следствия Фото: Владимир Андреев © URA.RU В городе Краснокамске Пермского края арестован наркокурьер, перевозивший крупную партию синтетического наркотика. Мужчина следовавший из Ленинградской области в один из регионов России, был пойман сотрудниками полиции. При обыске у него обнаружили пять килограммов мефедрона, сообщается на сайте суда города Краснокамска. «Избрана мера пресечения в виде заключения в отношении перевозчика наркотиков, проезжавшего через Пермский край транзитом. Мужчина 1964 года рождения заключен под стражу сроком на два месяца», — говорится на сайте суда. В отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.5 ст. 228 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В судебном заседании мужчина пояснил, что устроился наркокурьером через интернет. Ранее он уже подрабатывал на перевозке наркотиков в различные регионы России. Подозреваемому грозит длительный срок в случае признания его виновным в совершении инкриминируемого преступления.

В городе Краснокамске Пермского края арестован наркокурьер, перевозивший крупную партию синтетического наркотика. Мужчина следовавший из Ленинградской области в один из регионов России, был пойман сотрудниками полиции. При обыске у него обнаружили пять килограммов мефедрона, сообщается на сайте суда города Краснокамска. «Избрана мера пресечения в виде заключения в отношении перевозчика наркотиков, проезжавшего через Пермский край транзитом. Мужчина 1964 года рождения заключен под стражу сроком на два месяца», — говорится на сайте суда. В отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.5 ст. 228 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В судебном заседании мужчина пояснил, что устроился наркокурьером через интернет. Ранее он уже подрабатывал на перевозке наркотиков в различные регионы России. Подозреваемому грозит длительный срок в случае признания его виновным в совершении инкриминируемого преступления.