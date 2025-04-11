В Перми возле подъезда нашли труп мужчины

На улице Кузбасская в Перми 10 апреля возле подъезда было найдено тело мужчины. В CУ СКР по Пермскому краю URA.RU подтвердили факт смерти и сообщили, что следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.
«Труп нашел консьерж дома. У него остались жена и ребенок», — сообщает портал «В курсе.ру».
По предварительным данным, он совершил самоубийство. Перед этим оставил предсмертную записку.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми был найден мертвым бизнесмен, погрязший в долгах. Тело обнаружила его жена в одной из беседок на лыжной базе «Динамо». Мужчина руководил фирмой, которая специализируется на электромонтажных работах.
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