В Перми возле подъезда нашли труп мужчины

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У него остались жена и ребенок
У него остались жена и ребенок Фото:

На улице Кузбасская в Перми 10 апреля возле подъезда было найдено тело мужчины. В CУ СКР по Пермскому краю URA.RU подтвердили факт смерти и сообщили, что следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

«Труп нашел консьерж дома. У него остались жена и ребенок», — сообщает портал «В курсе.ру».

По предварительным данным, он совершил самоубийство. Перед этим оставил предсмертную записку. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми был найден мертвым бизнесмен, погрязший в долгах. Тело обнаружила его жена в одной из беседок на лыжной базе «Динамо». Мужчина руководил фирмой, которая специализируется на электромонтажных работах. 

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На улице Кузбасская в Перми 10 апреля возле подъезда было найдено тело мужчины. В CУ СКР по Пермскому краю URA.RU подтвердили факт смерти и сообщили, что следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.  «Труп нашел консьерж дома. У него остались жена и ребенок», — сообщает портал «В курсе.ру». По предварительным данным, он совершил самоубийство. Перед этим оставил предсмертную записку.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми был найден мертвым бизнесмен, погрязший в долгах. Тело обнаружила его жена в одной из беседок на лыжной базе «Динамо». Мужчина руководил фирмой, которая специализируется на электромонтажных работах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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