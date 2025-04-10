Объявлен аукцион по поиску подрядчика по содержанию Заозерского кладбища в Орджоникидзевском районе Перми. Цена контракта — 33,9 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство».
«Исполнителю предстоит провести обследование территории кладбища на наличие поваленных и аварийных деревьев. Кроме того, составить реестр с указанием квартала, вида дерева и диаметра, организовать их уборку, распилить, погрузить и утилизировать отходы», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Заявки принимаются до 24 апреля. Работы необходимо завершить до 15 октября 2025 года.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми не нашлось желающих перевозить автобусом жителей по территории кладбища «Северное». Стартовая цена контракта составляла 625,5 тысячи рублей. Бесплатный для пассажиров маршрут хотели запустить с 15 апреля по 1 ноября 2025 года. Планировалось, что транспорт будет курсировать в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбищ. Например, в религиозные праздники и дни поминовения.
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