10 апреля 2025

В Перми ищут подрядчика по содержанию Заозерского кладбища

В Перми ищут подрядчика по содержанию Заозерского кладбища за 33,9 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Исполнителю предстоит провести обследование территории кладбища и составить реестр
Исполнителю предстоит провести обследование территории кладбища и составить реестр Фото:

Объявлен аукцион по поиску подрядчика по содержанию Заозерского кладбища в Орджоникидзевском районе Перми. Цена контракта — 33,9 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство».

«Исполнителю предстоит провести обследование территории кладбища на наличие поваленных и аварийных деревьев. Кроме того, составить реестр с указанием квартала, вида дерева и диаметра, организовать их уборку, распилить, погрузить и утилизировать отходы», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Заявки принимаются до 24 апреля. Работы необходимо завершить до 15 октября 2025 года.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми не нашлось желающих перевозить автобусом жителей по территории кладбища «Северное». Стартовая цена контракта составляла 625,5 тысячи рублей. Бесплатный для пассажиров маршрут хотели запустить с 15 апреля по 1 ноября 2025 года. Планировалось, что транспорт будет курсировать в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбищ. Например, в религиозные праздники и дни поминовения.

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Объявлен аукцион по поиску подрядчика по содержанию Заозерского кладбища в Орджоникидзевском районе Перми. Цена контракта — 33,9 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство». «Исполнителю предстоит провести обследование территории кладбища на наличие поваленных и аварийных деревьев. Кроме того, составить реестр с указанием квартала, вида дерева и диаметра, организовать их уборку, распилить, погрузить и утилизировать отходы», — сказано в техзадании на портале госзакупок.  Заявки принимаются до 24 апреля. Работы необходимо завершить до 15 октября 2025 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми не нашлось желающих перевозить автобусом жителей по территории кладбища «Северное». Стартовая цена контракта составляла 625,5 тысячи рублей. Бесплатный для пассажиров маршрут хотели запустить с 15 апреля по 1 ноября 2025 года. Планировалось, что транспорт будет курсировать в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбищ. Например, в религиозные праздники и дни поминовения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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