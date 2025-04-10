Пермяки стали покупать меньше жаропонижающих

В Пермском крае заметен тренд к снижению объемов продаж популярных жаропонижающих препаратов. За 2024 год объем проданных упаковок парацетамола, ибупрофена и нурофена снизился на 29, 7 и 6% соответственно. За январь-февраль 2025 года продажи жаропонижающих препаратов в сравнении с аналогичным периодом 2024 года «просели» еще более значительно.
«Объемы продаж парацетамола в начале 2025 года снизились на 59%, ибупрофен и нурофен показали спад продаж на 23 и 25% соответственно. Всего за январь-февраль было продано 359 тысяч упаковок трех жаропонижающих лекарств на общую сумму свыше 60 млн рублей», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на исследование компании DSM Group.
Кроме того, в аптеках региона стали реже продаваться градусники. За первые два месяца года объем их продаж составил всего 16,7 тыс штук. Это меньше, чем год назад на 33%.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае несколько недель подряд продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. По последним данным, с 31 марта по 6 апреля, снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ относительно предыдущей недели зафиксировано на 8,1%. При этом 70 групп в 39 детских садах и 34 класса в 25 школах продолжают оставаться на карантине. Кроме того, 16 групп в пяти колледжах и техникумах также находятся на дистанте.
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