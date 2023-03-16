Тюменец подключился к линии электропередачи и устроил пожар

Мужчине ограничили свободу на четыре месяца Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В селе Бачелино Тюменской области из-за нарушений правил пожарной безопасности наказали местного жителя Эдуарда Рахимчанова. Мужчина подключился к воздушным линиям электропередач, в результате чего произошло возгорание жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«Суд установил, что Рахимчанов, являясь владельцем дома, расположенного в селе Бачелино, нарушил требования пожарной безопасности и прямые запреты при эксплуатации электропровода.10 мая 2022 года, мужчина самовольно подключился к линии ВЛ, в результате чего произошел пожар в доме, а в дальнейшем возгорание жилого дома, в котором находился гражданин К., которому причинен тяжкий вред здоровью», — сообщили в ведомстве.

Экспертиза показала, что пожар произошел от аварийных явлений, возникающих при эксплуатации электрооборудования. Мужчина свою вину признал и раскаялся. Суд, с учетом всех обстоятельств дела, назначил Эдуарду Рахимчанову наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца.