Боец пермского батальона «Молот» в отпуске посетил жен сослуживцев

24 января 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Сослуживцам пермяк отвезет талисманы от жен Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из пермского танкового батальона «Молот» пришел в отпуск из зоны спецоперации. Андрей в один из первых дней посетил центр, где супруги его сослуживцев занимаются сбором помощи для бойцов на фронте, рассказала одна из них Ольга Решетова. «Бойцы «Молота» начали приходить в отпуск. Я чуть в обморок сегодня не упала, когда поняла, кто пришел к нам. Андрей «Немец», который служит с моим мужем в медвзводе и ездит на одной машине, приходил!!!» — пишет Ольга Решетова в telegram-канале «Молот» — наш пермский танковый батальон». В этот день в центр привезли небольшие мягкие игрушки. Их решили отправить вместе с Андреем бойцам «Молота» в качестве талисманов. Добровольческий танковый батальон «Молот» в Пермском крае сформировали в августе 2022 года. Его бойцы служат в зоне спецоперации. Ее в феврале прошлого года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, целью СВО является защита мирных жителей Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, что «Молоту» сейчас очень нужны маскировочные сети, прицелы ночного видения, тепловизоры, бинокли и радиостанции.

Военнослужащий из пермского танкового батальона «Молот» пришел в отпуск из зоны спецоперации. Андрей в один из первых дней посетил центр, где супруги его сослуживцев занимаются сбором помощи для бойцов на фронте, рассказала одна из них Ольга Решетова. «Бойцы «Молота» начали приходить в отпуск. Я чуть в обморок сегодня не упала, когда поняла, кто пришел к нам. Андрей «Немец», который служит с моим мужем в медвзводе и ездит на одной машине, приходил!!!» — пишет Ольга Решетова в telegram-канале «Молот» — наш пермский танковый батальон». В этот день в центр привезли небольшие мягкие игрушки. Их решили отправить вместе с Андреем бойцам «Молота» в качестве талисманов. Добровольческий танковый батальон «Молот» в Пермском крае сформировали в августе 2022 года. Его бойцы служат в зоне спецоперации. Ее в феврале прошлого года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, целью СВО является защита мирных жителей Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, что «Молоту» сейчас очень нужны маскировочные сети, прицелы ночного видения, тепловизоры, бинокли и радиостанции.