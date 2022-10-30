Бойцы пермского батальона «Молот» обратились к землякам

Бойцы «Молота» благодарят пермяков за оказанную помощь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы пермского батальона «Молот» поблагодарили пермяков за оказанную им помощь. Скриншот со словами благодарности размещен в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведут добровольцы из Прикамья.

«Огромное спасибо всем, кто принял участие в сборе и доставке гуманитарного груза для „Молота“. Ваша поддержка для нас неоценима! Особенно благодарю вас за медикаменты! Спасибо, что верите в нас, мы не подведем. Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее URA.RU писало о доставке помощи для бойцов батальона «Молот». Помощь для бойцов собирали их жены, а также неравнодушные пермяки. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял, что бойцам танкового батальона было отправлено 120 тонн вещей, закупленных на средства из регионального бюджета.