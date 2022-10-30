30 октября 2022

Бойцы пермского батальона «Молот» обратились к землякам

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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, батальон молот, погрузка гуманитарной помощи
Бойцы «Молота» благодарят пермяков за оказанную помощь Фото:
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Бойцы пермского батальона «Молот» поблагодарили пермяков за оказанную им помощь. Скриншот со словами благодарности размещен в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведут добровольцы из Прикамья.

«Огромное спасибо всем, кто принял участие в сборе и доставке гуманитарного груза для „Молота“. Ваша поддержка для нас неоценима! Особенно благодарю вас за медикаменты! Спасибо, что верите в нас, мы не подведем. Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее URA.RU писало о доставке помощи для бойцов батальона «Молот». Помощь для бойцов собирали их жены, а также неравнодушные пермяки. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял, что бойцам танкового батальона было отправлено 120 тонн вещей, закупленных на средства из регионального бюджета.

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Бойцы пермского батальона «Молот» поблагодарили пермяков за оказанную им помощь. Скриншот со словами благодарности размещен в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведут добровольцы из Прикамья. «Огромное спасибо всем, кто принял участие в сборе и доставке гуманитарного груза для „Молота“. Ваша поддержка для нас неоценима! Особенно благодарю вас за медикаменты! Спасибо, что верите в нас, мы не подведем. Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — говорится в опубликованном сообщении. Ранее URA.RU писало о доставке помощи для бойцов батальона «Молот». Помощь для бойцов собирали их жены, а также неравнодушные пермяки. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял, что бойцам танкового батальона было отправлено 120 тонн вещей, закупленных на средства из регионального бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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