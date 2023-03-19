Кондуктора в Екатеринбурге раскрыли способ, как заработать 100 тысяч рублей в месяц

Кондуктор в Екатеринбурге трудится по 18 часов в день без выходных, чтобы заработать 100 тысяч рублей

20 марта 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Длительная работа на ногах приводит к развитию остеохондроза и других болезней у кондукторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге кондуктора могут зарабатывать по 100 тысяч рублей, но трудиться при этом по 18 часов в две смены и с одним выходным в месяц. С таким объяснением в URA.RU обратились сотрудники одного из депо после заявления замгендиректора «Гортранса» Андрея Ившина о сдельно-премиальном фонде оплаты труда на предприятии. «Да, некоторые зарабатывают по 70, 80 и даже 90 тысяч рублей. Рекорд был — 106 тысяч. Просто Андрей Анатольевич [Ившин] не озвучил условия, при которых кондуктора заработали такие деньги. Для этого они трудились в две смены, по 18 часов на ногах, обилечивая по 1200 пассажиров в день. В месяц у них было 30 таких смен и всего один выходной. Это не жизнь, а существование», — сказали сотрудники «Гортранса». Собеседники привели и другие примеры. Так, водителю трамвая первого класса со стажем работы 15 лет надо выкатать 220 часов, чтобы заработать 65 тысяч рублей. Примерно столько же понадобится откатать водителю автобуса. Водителю троллейбуса чуть меньше — порядка 200 часов. Для сравнения, среднестатистический россиянин, согласно трудовому кодексу РФ, вырабатывает в месяц 160 часов. Ранее руководство екатеринбургского муниципального унитарного предприятия (ЕМУП) «Городской транспорт» признало острый дефицит кадров. На линиях не хватает водителей, кондукторов и слесарей. На вопрос, не являются ли причиной кризиса низкие зарплаты, замгендиректора «Гортранса» Андрей Ившин подчеркнул, что при существовании сдельно-премиального фонда оплаты труда «кто хочет, может заработать». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге кондуктора могут зарабатывать по 100 тысяч рублей, но трудиться при этом по 18 часов в две смены и с одним выходным в месяц. С таким объяснением в URA.RU обратились сотрудники одного из депо после заявления замгендиректора «Гортранса» Андрея Ившина о сдельно-премиальном фонде оплаты труда на предприятии. «Да, некоторые зарабатывают по 70, 80 и даже 90 тысяч рублей. Рекорд был — 106 тысяч. Просто Андрей Анатольевич [Ившин] не озвучил условия, при которых кондуктора заработали такие деньги. Для этого они трудились в две смены, по 18 часов на ногах, обилечивая по 1200 пассажиров в день. В месяц у них было 30 таких смен и всего один выходной. Это не жизнь, а существование», — сказали сотрудники «Гортранса». Собеседники привели и другие примеры. Так, водителю трамвая первого класса со стажем работы 15 лет надо выкатать 220 часов, чтобы заработать 65 тысяч рублей. Примерно столько же понадобится откатать водителю автобуса. Водителю троллейбуса чуть меньше — порядка 200 часов. Для сравнения, среднестатистический россиянин, согласно трудовому кодексу РФ, вырабатывает в месяц 160 часов. Ранее руководство екатеринбургского муниципального унитарного предприятия (ЕМУП) «Городской транспорт» признало острый дефицит кадров. На линиях не хватает водителей, кондукторов и слесарей. На вопрос, не являются ли причиной кризиса низкие зарплаты, замгендиректора «Гортранса» Андрей Ившин подчеркнул, что при существовании сдельно-премиального фонда оплаты труда «кто хочет, может заработать».