В Вашингтоне нашли действия России более опасные для НАТО, чем спецоперация

Болтон: альянс России и Китая для НАТО более опасен, чем украинский конфликт

22 марта 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

США считают союз Китая с Россией большой проблемой для Запада, считает Джон Болтон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Вашингтоне считают дипломатическую работу России над созданием российско-китайского союза еще большей проблемой для Запада, чем спецоперацию на Украине. Об этом заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «И Китай, и Россия говорят, что это союз без границ, и я думаю, что они говорят это серьезно. В этом настоящая проблема для Запада независимо от того, что произойдет на Украине», — сказал Болтон в интервью британской газете The Telegraph. Он также считает, что после укрепления сотрудничества между РФ и КНР к ним примкнут Иран и Северная Корея. По словам Болтона, западным странам необходимо серьезно отнестись к этой перспективе. По его словам, Китай поддерживает РФ с самого начала спецоперации на Украине, не пытаясь оставаться нейтральным. Также Болтон отметил, что у Пекина есть возможности оказывать Москве финансовую и военную помощь. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на протяжении двух дней проводили переговоры в Кремле. Они обсудили международную обстановку, конфликт на Украине и мирный план Китая. Си выразил уверенность, что ситуацию можно урегулировать с помощью дипломатии. Также в ходе встречи Путина и Си Цзиньпина, стороны подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Президент Чехии Петр Павел в связи с укреплением российско-китайской дипломатии заявил, что отношения европейских стран с Китаем проходят определенную ревизию, так как Европу интересует дальнейшее поведение КНР на международной арене, а также степень поддержки Китаем России в конфликте с Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Вашингтоне считают дипломатическую работу России над созданием российско-китайского союза еще большей проблемой для Запада, чем спецоперацию на Украине. Об этом заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «И Китай, и Россия говорят, что это союз без границ, и я думаю, что они говорят это серьезно. В этом настоящая проблема для Запада независимо от того, что произойдет на Украине», — сказал Болтон в интервью британской газете The Telegraph. Он также считает, что после укрепления сотрудничества между РФ и КНР к ним примкнут Иран и Северная Корея. По словам Болтона, западным странам необходимо серьезно отнестись к этой перспективе. По его словам, Китай поддерживает РФ с самого начала спецоперации на Украине, не пытаясь оставаться нейтральным. Также Болтон отметил, что у Пекина есть возможности оказывать Москве финансовую и военную помощь. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на протяжении двух дней проводили переговоры в Кремле. Они обсудили международную обстановку, конфликт на Украине и мирный план Китая. Си выразил уверенность, что ситуацию можно урегулировать с помощью дипломатии. Также в ходе встречи Путина и Си Цзиньпина, стороны подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Президент Чехии Петр Павел в связи с укреплением российско-китайской дипломатии заявил, что отношения европейских стран с Китаем проходят определенную ревизию, так как Европу интересует дальнейшее поведение КНР на международной арене, а также степень поддержки Китаем России в конфликте с Украиной.