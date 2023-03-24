В Тюмени ночью пьяный мужчина врезался в восемь машин. Видео

25 марта 2023 в 06:56 Размер текста - 17 +

Владелица одной из машин пожаловалась на произошедшее в социальных сетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени ночью на Волгоградской, 15 пьяный водитель на высокой скорости повредил на парковке около дома восемь автомобилей. Итоги случившегося сняла на камеру водительница одной из поврежденных машин. «Сотрудники ДПС разбудили нас в три часа ночи. Мужчина проехал по району, где мирно спали его жители, на огромной скорости под 200 км\час, и протаранил восемь автомобилей. Вот так у нас начался день», — рассказала на видео владелица автомобиля. Видео опубликовали в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». В пресс-службу ГИБДД направлен запрос. Ответ ожидается. Видео: взято из группы «ЧС Тюмень».

В Тюмени ночью на Волгоградской, 15 пьяный водитель на высокой скорости повредил на парковке около дома восемь автомобилей. Итоги случившегося сняла на камеру водительница одной из поврежденных машин. «Сотрудники ДПС разбудили нас в три часа ночи. Мужчина проехал по району, где мирно спали его жители, на огромной скорости под 200 км\час, и протаранил восемь автомобилей. Вот так у нас начался день», — рассказала на видео владелица автомобиля. Видео опубликовали в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». В пресс-службу ГИБДД направлен запрос. Ответ ожидается. Видео: взято из группы «ЧС Тюмень».