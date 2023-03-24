В Тюмени рецидивисту грозит новое наказание за кражу телефона знакомого

В Тюмени рецидивист отобрал у товарища телефон и отказался его возвращать, а после продал гаджет и купил себе алкоголь. Теперь ему грозит новое наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
«Установили личность подозреваемого — 35-летнего ранее судимого тюменца <…> В ходе застолья между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник забрал у нового знакомого сотовый телефон, и отказался его возвращать», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Подозреваемого задержали, свою вину он признал. Мужчина рассказал, что украл телефон в день знакомства с новым товарищем. Возбуждено уголовное дело. Теперь рецидивисту грозит до семи лет лишения свободы.
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