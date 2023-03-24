В Тюмени рецидивисту грозит новое наказание за кражу телефона знакомого

25 марта 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Мужчина отобрал у товарища телефон и отказался его возвращать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюмени рецидивист отобрал у товарища телефон и отказался его возвращать, а после продал гаджет и купил себе алкоголь. Теперь ему грозит новое наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Установили личность подозреваемого — 35-летнего ранее судимого тюменца <…> В ходе застолья между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник забрал у нового знакомого сотовый телефон, и отказался его возвращать», — рассказали в пресс-службе ведомства. Подозреваемого задержали, свою вину он признал. Мужчина рассказал, что украл телефон в день знакомства с новым товарищем. Возбуждено уголовное дело. Теперь рецидивисту грозит до семи лет лишения свободы.

В Тюмени рецидивист отобрал у товарища телефон и отказался его возвращать, а после продал гаджет и купил себе алкоголь. Теперь ему грозит новое наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Установили личность подозреваемого — 35-летнего ранее судимого тюменца <…> В ходе застолья между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник забрал у нового знакомого сотовый телефон, и отказался его возвращать», — рассказали в пресс-службе ведомства. Подозреваемого задержали, свою вину он признал. Мужчина рассказал, что украл телефон в день знакомства с новым товарищем. Возбуждено уголовное дело. Теперь рецидивисту грозит до семи лет лишения свободы.