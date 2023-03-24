24 марта 2023
23 марта 2023

В Тюмени рецидивисту грозит новое наказание за кражу телефона знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные сети. Курган, смартфон, социальные сети, интернет, сотовый телефон, мессенджеры
Мужчина отобрал у товарища телефон и отказался его возвращать Фото:

В Тюмени рецидивист отобрал у товарища телефон и отказался его возвращать, а после продал гаджет и купил себе алкоголь. Теперь ему грозит новое наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«Установили личность подозреваемого — 35-летнего ранее судимого тюменца <…> В ходе застолья между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник забрал у нового знакомого сотовый телефон, и отказался его возвращать», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого задержали, свою вину он признал. Мужчина рассказал, что украл телефон в день знакомства с новым товарищем. Возбуждено уголовное дело. Теперь рецидивисту грозит до семи лет лишения свободы.

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В Тюмени рецидивист отобрал у товарища телефон и отказался его возвращать, а после продал гаджет и купил себе алкоголь. Теперь ему грозит новое наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Установили личность подозреваемого — 35-летнего ранее судимого тюменца <…> В ходе застолья между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник забрал у нового знакомого сотовый телефон, и отказался его возвращать», — рассказали в пресс-службе ведомства. Подозреваемого задержали, свою вину он признал. Мужчина рассказал, что украл телефон в день знакомства с новым товарищем. Возбуждено уголовное дело. Теперь рецидивисту грозит до семи лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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